Giáo dục phải đi cùng tầm vóc mới của thành phố Đồng Nai

Lần đầu tiên, tập thể Thường trực Thành ủy Đồng Nai làm việc riêng với toàn ngành giáo dục địa phương để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giáo dục, đào tạo phát triển toàn diện.

Tìm giải pháp nâng tầm giáo dục, đào tạo

Buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Đồng Nai với gần 800 đại biểu đại diện đội ngũ hơn 64.600 cán bộ, giáo viên, viên chức ngành giáo dục địa phương, vào chiều 19/9 kéo dài đến hơn 19 giờ tối cùng ngày.

Nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đặt vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá hệ thống giáo dục Đồng Nai đang nằm ở đâu trong tiến trình Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nỗ lực cụ thể hóa thực hiện khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Đồng Nai với gần 800 đại biểu ngành giáo dục.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, chân tình, rất nhiều ý kiến tham gia thảo luận, tranh luận sôi nổi về những nội dung đáng quan tâm thuộc lĩnh vực giáo dục hiện nay. Diễn đàn tập trung trao đổi, chỉ ra nguyên nhân tận gốc dẫn đến thực trạng tồn tại những yếu kém, hạn chế trong công tác đào tạo. Mạnh dạn đề xuất giải pháp mới, cách làm năng động, sáng tạo thay đổi tình hình, không ngừng nâng tầm chất lượng giáo dục.

Bối cảnh mới đòi hỏi ngành giáo dục phải tiên phong đồng hành, phát huy rõ nét vai trò động lực then chốt quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội và tương lai của thành phố và đất nước.

Do đó, cần sự dịch chuyển đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện ở tất cả 924 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 4 trường đại học và 42 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đứng chân trên địa bàn Đồng Nai, đang đào tạo tổng số hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên trong năm học 2026-2027.

Lãnh đạo một trường học phát biểu kiến nghị với Thường trực Thành ủy Đồng Nai tại buổi làm việc.

Giáo dục phải đồng hành cùng tầm vóc thành phố

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đi sâu xuyên suốt vào từng cấp học, bậc học với những thông điệp chỉ đạo kịp thời, cụ thể, sát thực tế hoạt động hệ sinh thái giáo dục của thành phố. Quán triệt cán bộ quản lý và thầy cô giáo không chạy theo thành tích, dạy thực chất, học thực chất và không để bạo lực học đường xảy ra.

Với đặc điểm đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng nhanh và Đồng Nai phấn đấu là đô thị hiện đại, hạnh phúc, điểm đến thu hút người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc sinh sống, lãnh đạo Thành ủy cho rằng cần thực thi một chiến lược giáo dục, đào tạo tổng thể bài bản, tầm nhìn dài hạn.

Chủ động tính toán từ sớm, từ xa quy mô trường lớp, bắt đầu từ quy hoạch quỹ đất dành cho bậc học mầm non, đủ năng lực tiếp nhận con em công nhân lao động ngay tại các khu nhà ở xã hội, khu đô thị mới, không để quá tải. Bảo đảm an toàn học đường là yêu cầu cốt lõi, không đánh đổi an toàn với bất kỳ chỉ tiêu nào.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với cấp tiểu học, chú trọng hình thành năng lực nền tảng phù hợp với lứa tuổi. Giáo dục bậc trung học cơ sở phải chuyển mạnh sang hình thành năng lực tự học cho học sinh và bắt đầu hướng nghiệp thực chất. Bậc trung học phổ thông phải vận dụng phương pháp giảng dạy sâu về kiến thức nền tảng, học sinh có khả năng hiểu những vấn đề lớn của đất nước và thành phố.

Với bậc đại học, Trường đại học Đồng Nai và Trường đại học Lạc Hồng phải trở thành đơn vị gương mẫu, hạt nhân đi đầu đoàn kết trong hệ thống giáo dục thành phố. Lãnh đạo Thành ủy quán triệt, Đồng Nai phải xây dựng được hệ sinh thái giáo dục đại học toàn thành phố, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn mới. Trường không cần mở nhiều ngành, mà đào tạo hướng vào mũi nhọn về kỹ thuật, logistics, hàng không, kinh tế quản trị, nông nghiệp và môi trường.

Đây là những nhóm ngành nghề mà thành phố Đồng Nai đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, nhất là để vận hành Khu kinh tế đặc biệt sắp tới, không gian kinh tế mới theo hướng quốc tế hóa, rất cần có lực lượng lao động hội đủ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số, tác phong công nghiệp và khả năng làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Út trao học bổng và quà tặng cho 10 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và sinh viên có thành tích xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai lan tỏa thông điệp, thành phố mong muốn một em bé ra đời ở Đồng Nai bắt đầu từ hệ giáo dục mầm non có nền tảng tốt hơn; một học sinh có năng lực tư duy và tự học tốt hơn; một giáo viên có năng lực và điều kiện nghề nghiệp tốt hơn; một thanh niên, sinh viên học xong có thể tìm được con đường phát triển ngay chính trên quê hương mình. Các doanh nghiệp, doanh nhân từ nơi khác coi Đồng Nai là nơi đáng sống để học tập, làm việc và phát triển. Khi đó, giáo dục mới thực sự đi cùng tầm vóc của thành phố.

Trước cơ hội lớn mở ra, yêu cầu tăng tốc nhịp độ đổi mới để Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ gánh vác sứ mệnh quốc gia, thời gian qua, lãnh đạo thành phố làm việc hầu như không có ngày nghỉ.

Trong khí thế thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả-bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát động, cả hệ thống chính trị nỗ lực tìm đáp án giải quyết các bài toán khó, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông động lực thiết lập nền tảng vững chắc đưa Đồng Nai cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đích đến năm 2026, cố gắng tăng trưởng kinh tế 11%, thu ngân sách từ 150 nghìn tỷ đồng trở lên. Con người là yếu tố quyết định tiến trình vươn lên của thành phố, Thường trực Thành ủy Đồng Nai luôn nhấn mạnh điều này tại các buổi làm việc với sở, ngành, đơn vị cơ sở.