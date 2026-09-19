Phường Kiến Hưng trao 1.100 suất quà tại Đêm hội Trung thu 'Vầng trăng yêu thương'

Hàng nghìn thiếu nhi trên địa bàn phường Kiến Hưng tham dự Đêm hội Trung thu “Vầng trăng yêu thương” tại Công viên X4, Khu đô thị Văn Phú. Ảnh: Tuấn Điệp

Đêm hội không chỉ mang đến cho các em một sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn gửi gắm thông điệp về quyền được vui chơi, học tập, chăm sóc, bảo vệ và phát triển trong môi trường an toàn, bình đẳng và tràn đầy tình yêu thương.

Không khí vui tươi, rộn ràng cho các em thiếu nhi trong Đêm hội Trung thu “Vầng trăng yêu thương”. Ảnh: Tuấn Điệp

Thông qua chương trình, phường Kiến Hưng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ cận nghèo và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn và bình đẳng.

Các em thiếu nhi thích thú trong Đêm hội Trung thu “Vầng trăng yêu thương”. Ảnh: Tuấn Điệp

Cùng với đó, phường Kiến Hưng tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em nhân dịp Tết Trung thu; phát huy sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

27 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn được lãnh đạo phường Kiến Hưng trao quà động viên tại chương trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại chương trình, phường Kiến Hưng trao tặng 1.100 suất quà cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Lãnh đạo phường cũng trao quà động viên 27 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho 27 tổ dân phố.

Đêm hội Trung thu “Vầng trăng yêu thương” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Kiến Hưng đối với thiếu nhi; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần để mỗi em nhỏ có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa và đáng nhớ.