Chắp cánh đam mê thể thao từ cầu lông

Sân cầu lông Long Bình (phường Hạc Thành) thu hút đông đảo người chơi mỗi ngày.

Cuối giờ mỗi buổi chiều, sân chơi của Câu lạc bộ (CLB) cầu lông Long Bình (phường Hạc Thành) lại rộn ràng tiếng giày chạy, tiếng cầu chạm vợt và những tiếng gọi nhau đầy phấn chấn. Gương mặt mỗi người bừng đỏ vì vận động nhưng ánh mắt vẫn đầy hào hứng.

Với nhiều bạn trẻ, cầu lông đã trở thành một phần của đời sống. “Nhóm chúng tôi có 8 người đam mê thể thao. Bận rộn mấy thì cứ đến giờ hẹn ra sân vung vợt, đổ mồ hôi cùng anh em là mọi mệt mỏi đều tan biến”, anh Lê Văn Thắng, 27 tuổi (phường Hạc Thành) cho biết.

Còn em Lê Hà Bảo Anh (SN 2016) thì hào hứng: “Em thích cầu lông vì được vận động, được chơi cùng các bạn. Mỗi ngày em đều có thể học thêm được kỹ thuật mới. Em muốn tập luyện để ngày càng tiến bộ”.

Cầu lông không ồn ào, mạnh mẽ như bóng đá, cũng không đòi hỏi không gian rộng như một số môn thể thao tập thể. Trong mỗi khoảng sân cầu lông tuy nhỏ nhưng lại mở ra một thế giới vận động đầy tốc độ. Người chơi liên tục phải di chuyển, thay đổi hướng, quan sát và phản ứng trước những đường cầu của đối phương. Bởi vậy, cầu lông vừa tạo nên sự hứng khởi, vừa giúp người tập vận động tương đối toàn diện.

Với người trẻ, những trận cầu là dịp rèn luyện tốc độ, sự nhanh nhẹn và sức bền. Với người trung niên, cao tuổi, việc duy trì những buổi đánh cầu đều đặn giúp cơ thể vận động, tinh thần thư thái hơn sau những giờ làm việc. Với trẻ em, cầu lông tạo ra một sân chơi lành mạnh, giúp các em hình thành thói quen vận động, tăng khả năng phản xạ và sự tập trung.

Trên địa bàn tỉnh, cùng với sự phát triển của phong trào TDTT quần chúng, nhiều CLB cầu lông được thành lập và duy trì hoạt động. Mỗi CLB có một cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung là tạo được môi trường để người yêu thích cầu lông gặp gỡ, tập luyện và thi đấu. Ở những sân cầu như thế, phong trào được nối dài từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ các khu dân cư đến trường học, cơ quan, đơn vị.

Những năm gần đây, sự xuất hiện và phát triển nhanh của Pickleball đã ít nhiều tác động đến số lượng người tham gia cầu lông tại một số địa phương, CLB. Thế nhưng, theo chủ nhiệm nhiều CLB, nếu nhìn kỹ hơn vào những sân cầu đang sáng đèn mỗi ngày, có thể thấy cầu lông chưa bao giờ đánh mất vị thế.

Anh Nguyễn Huy Bình, Chủ tịch CLB cầu lông Long Bình chia sẻ: “CLB hiện có trên 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Sân cầu lông của CLB thu hút khoảng 50 người tập luyện mỗi ngày. Pickleball có thể lan tỏa ở người trưởng thành còn ở lứa tuổi học sinh, tình yêu với cầu lông vẫn được duy trì khá rõ nét. Hàng năm, CLB tổ chức dạy và đào tạo cầu lông cho hàng trăm cháu nhỏ. Việc duy trì tập luyện của các thành viên và các lớp năng khiếu hè và khóa tập luyện quanh năm đã giúp CLB trở thành điểm tựa vững chắc, truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ tương lai”.

“Toàn tỉnh hiện có khoảng 300 - 400 CLB cầu lông hoạt động, thu hút rất đông người chơi. Các CLB cầu lông đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, xã hội hóa 100% từ việc duy trì luyện tập thường xuyên cho tới tham gia, tổ chức các giải đấu với quy mô khác nhau. Qua đó tiếp tục “giữ lửa” cho phong trào và tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc nhất tham gia các giải cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Liên đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, CLB duy trì hệ thống giải thi đấu thường niên từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo huấn luyện viên cơ sở, tập trung phát triển cầu lông học đường nhằm phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều tài năng trẻ cho thể thao tỉnh nhà”, ông Trịnh Huy Ngọc, Văn phòng Liên đoàn Cầu lông Thanh Hóa cho biết.