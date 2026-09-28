Việt Nam - Đức chia sẻ kinh nghiệm tố tụng với người chưa thành niên

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Chương trình hợp tác ba năm Đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang Đức.

Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo, về phía Đức có bà Bettina Kirschke, Thẩm phán tại Tòa án Hình sự quận tại Berlin; bà Friederike Franziska Bartl, Thẩm phán trong lĩnh vực pháp luật hình sự cho người chưa thành niên tại Tòa án quận Tiergarten, Berlin; bà Sophie Borkel, Quản lý IRZ và bà Nguyễn Quỳnh Hoa, Quản lý IRZ làm việc tại Hà Nội.

Về phía Học viện Tư pháp có ông Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện; Luật sư Vũ Anh Thao - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; TS Lê Thị Thúy Nga - Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; TS Ngô Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng Khoa cùng các giảng viên, nhà khoa học và học viên.

Nâng cao kỹ năng tố tụng đối với người chưa thành niên

Người chưa thành niên có những đặc thù về thể chất, tâm lý, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Trong tố tụng hình sự, nhóm đối tượng này có thể tham gia với nhiều tư cách như người bị buộc tội, bị hại hoặc người làm chứng.

Quá trình tham gia tố tụng có thể tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp và quá trình phát triển của người chưa thành niên. Do đó, việc xây dựng, thực hiện các thủ tục phù hợp, thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất của nhóm đối tượng này có ý nghĩa quan trọng.

Ông Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện Tư Pháp phát biểu.

Đặc biệt, Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng áp dụng các quy định mới trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên.

Trong đó, Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm người chưa thành niên được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ trong suốt quá trình tố tụng. Vì vậy, việc trang bị các kiến thức, kỹ năng chuyên biệt khi làm việc với nhóm đối tượng này là yêu cầu cần thiết.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trường Thiệp nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia Việt Nam và Đức về thực hiện tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo ông Nguyễn Trường Thiệp, hội thảo là dịp để giảng viên, học viên Học viện Tư pháp tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi về những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khi tham gia giải quyết các vụ án có người chưa thành niên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Đức

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Đức tập trung trao đổi về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình thực hiện tố tụng đối với người chưa thành niên.

Các đại biểu đồng thời thảo luận về những yêu cầu đối với hoạt động tố tụng thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, hạn chế những tác động bất lợi của quá trình tố tụng đối với nhóm đối tượng này.

Các chuyên gia của Đức chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Thông qua trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, Hội thảo góp phần giúp giảng viên, học viên Học viện Tư pháp nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp khi làm việc với người chưa thành niên, đồng thời tiếp cận những kinh nghiệm của Đức có giá trị tham khảo trong tổ chức và thực hiện tố tụng thân thiện.

Đây cũng là hoạt động hợp tác thiết thực giữa Học viện Tư pháp và các đối tác Đức, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong bối cảnh các quy định mới về tư pháp người chưa thành niên đã được triển khai.