Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Đoàn công tác của Trung ương làm việc tại xã Điềm Thụy.

Tham gia chương trình về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo xã Điềm Thụy báo cáo tại buổi làm việc.

Tại Điềm Thụy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được gắn với những nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp liên quan đến người dân như: Giải phóng mặt bằng, sắp xếp khu dân cư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Địa phương chú trọng công khai thông tin, tăng cường đối thoại, lấy ý kiến nhân dân và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, phản ánh nguyện vọng của người dân. Trong quá trình tổ chức lại từ 63 xóm còn 23 xóm, xã đã tổ chức 69 hội nghị lấy ý kiến về phương án sắp xếp.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Một số kết quả đáng chú ý là từ đầu nhiệm kỳ, xã tổ chức 18 cuộc đối thoại với trên 915 lượt người tham dự; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 94 cuộc tuyên truyền với 7.120 lượt người tham gia.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận 11.920 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 11.919 hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Qua các kênh đối thoại, giám sát và phản biện, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, giải trình và xử lý theo thẩm quyền.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá thực tiễn phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thông qua buổi làm việc, Đoàn ghi nhận những mô hình, cách làm hiệu quả, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cơ sở, phục vụ nghiên cứu xây dựng đề án của Trung ương.