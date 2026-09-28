Phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải để bùn đất che lấp biển số

Đêm 27/9, Đội CSGT số 6 tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường có phần biển số bị bùn đất che lấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã bố trí tổ tuần tra, kiểm soát sử dụng mô tô chuyên dụng tuần lưu trên tuyến, chủ động tiếp cận và dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác dừng phương tiện vi phạm để xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe tải BKS 29H-961.XX là Đ.V.C (SN 1991, trú tại Phú Lương, Tuyên Quang).

Căn cứ quy định pháp luật, lái xe bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số bị che lấp với mức phạt tiền 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, giữ gìn biển số xe sạch sẽ, bảo đảm rõ chữ và số, không để bùn đất hoặc các vật khác che lấp biển số khi tham gia giao thông.