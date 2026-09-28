PGS.TS Phạm Bảo Sơn làm Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Sáng 28/9, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Hưng Yên thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trình bày tờ trình giới thiệu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: B.H.Y.

Sau khi thực hiện quy trình theo quy định, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên với 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Phát biểu tại kỳ họp, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Hưng Yên chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn, đồng thời đề nghị tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhanh chóng phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐND tỉnh được giao phối hợp với UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn. Ảnh: VNU.

Ông Phạm Bảo Sơn (SN 12/11/1977), quê tỉnh Hải Dương nay là TP Hải Phòng.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin năm 2001 và Tiến sĩ Công nghệ thông tin năm 2006 tại Đại học New South Wales (Australia), được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2012.

Trước khi chuyển sang công tác tại Hưng Yên, ông Phạm Bảo Sơn có nhiều năm làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng giữ các vị trí tại Trường Đại học Công nghệ như Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐHQGHN. Đến tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông giữ chức Phó Giám đốc ĐHQGHN nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong thời gian công tác tại ĐHQGHN, ông Phạm Bảo Sơn được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học - công nghệ, hợp tác và phát triển, thanh tra và pháp chế, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xuất bản và thi đua - khen thưởng.