Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ

Ngay sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện Quy định của Ban Bí thư và Công văn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 305-QĐ/TU, ngày 31/12/2025 “về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh” để thực hiện kịp thời công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với 24 đồng chí cán bộ diện Trung ương quản lý (5 đương chức, 19 nguyên chức), 1.740 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (607 đương chức, 1.133 nguyên chức) và gần 685 đối tượng chính sách.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế và Hội đồng chuyên môn họp triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh - Ảnh: L.M

Theo đó, kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; giao chức năng, nhiệm vụ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và thực hiện phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Tài chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Khám bệnh, chữa bệnh và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sau sáp nhập; tiến hành cấp thẻ nhận diện cho cán bộ khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; ban hành cuốn cẩm nang về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe để cung cấp thông tin đến cán bộ; thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Để bảo đảm quy định Trung ương, kinh phí thực hiện chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, ngày 14/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 606-QĐ/TU về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (thay thế Quy định số 305-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Ngày 17/7/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND “quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh” và Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND “quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ thăm hỏi; hỗ trợ ốm đau, khó khăn; phúng viếng khi từ trần đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, các nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng (cán bộ diện Trung ương quản lý, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các đối tượng chính sách), với các nội dung: Hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ kinh phí phục vụ khám sức khỏe phục vụ công tác cán bộ; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ chế độ phòng bệnh; chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ khi đi công tác trong nước và nước ngoài đối với cán bộ diện Trung ương quản lý; chế độ bố trí giường bệnh đối với cán bộ diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi ốm, điều trị tại bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Năng Thuận, Giám đốc Trung tâm khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đang khám sức khỏe cho cán bộ - Ảnh: L.M

Kết quả khám sức khỏe năm 2025 và 9 tháng năm 2026 cho thấy, công tác khám sức khỏe định kỳ được duy trì thường xuyên, với tỉ lệ hằng năm đạt trên 77,6%. Cụ thể, nhóm cán bộ nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đạt 71,5%; nhóm cán bộ đương chức là Tỉnh ủy viên, cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, giám đốc doanh nghiệp nhà nước và các chức danh tương đương đạt 62,9%; nhóm bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu đạt 64,7%.

Riêng khám sức khỏe đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng đạt 35/35 đồng chí (100%). Tổ chức tiêm vắc-xin cúm theo mùa cho 22 cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chuyên sâu và nguồn nhân lực chuyên khoa còn hạn chế; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương; việc chuyển đổi số, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế còn nhiều hạn chế.

Thời gian tới, để duy trì và thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Trung tâm Khám bệnh, chữa bệnh và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quy định số 606-QĐ/TU, ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh”; Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND “quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND “quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ thăm hỏi; hỗ trợ ốm đau, khó khăn; phúng viếng khi từ trần đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh”.

Thứ hai, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Khám bệnh, chữa bệnh và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y, bác sĩ tại trung tâm, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh. Duy trì hợp tác chuyên môn, hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương và cơ sở y tế có năng lực chuyên sâu, qua đó nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, nhất là đối với những trường hợp phức tạp.

Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đồng bộ, thống nhất về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử của cán bộ. Ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ nhắc lịch khám, cảnh báo kết quả bất thường, theo dõi các nhóm bệnh, qua đó thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ tỉnh. Chuyển tư duy từ “chữa bệnh” sang “quản lý sức khỏe trọn đời”; lấy phòng bệnh, phát hiện sớm, can thiệp sớm, điều trị kịp thời, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe làm định hướng xuyên suốt.

Thứ tư, định kỳ tiến hành kiểm tra; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra. Kết quả đánh giá được sử dụng để điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác; khắc phục hạn chế và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xác định sức khỏe là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, tỉnh Quảng Trị xác định nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.