Xử nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, lợi dụng người khuyết tật để trục lợi

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Theo chỉ thị, Ban Bí thư nhấn mạnh, việc chăm lo, bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho người khuyết tật với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", không chỉ là trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn là thước đo của xã hội văn minh, là yêu cầu của sự phát triển bền vững đất nước.

Điều này cũng thể hiện rõ nét tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người cho mọi công dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Chỉ thị yêu cầu tạo điều kiện để mỗi người khuyết tật, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều được tôn trọng, bảo vệ, hỗ trợ và thụ hưởng đầy đủ các quyền theo quy định, có cơ hội phát triển, không để người khuyết tật đứng ngoài hoặc bị hạn chế cơ hội tham gia vào tiến trình phát triển của đất nước.

Chỉ thị đặt mục tiêu, đến năm 2030, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật; ưu tiên chăm lo người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống....

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ bảo hiểm y tế, phát triển năng lực, tự chủ và hòa nhập xã hội. Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm phù hợp; trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo mọi cơ hội tiếp cận giáo dục phù hợp, hòa nhập và phát triển toàn diện.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập đối với người khuyết tật; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển toàn diện, sống độc lập và thụ hưởng đầy đủ các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Ban Bí thư yêu cầu phải xác định công tác người khuyết tật là nhiệm vụ thường xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; xây dựng môi trường xã hội tôn trọng, bình đẳng, nhân ái, sẻ chia.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phục hồi chức năng, hòa nhập, đào tạo nghề, việc làm, sinh kế, vay vốn, trợ giúp pháp lý.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát hiện sớm trẻ em có dấu hiệu bất thường; tạo điều kiện hỗ trợ người khuyết tật học tập ở các cấp học, đào tạo nghề; phát triển hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.