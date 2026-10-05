Cuba tìm hướng giúp ngành du lịch vượt khủng hoảng

Du khách đi xe cổ ngắm thủ đô La Habana. (Ảnh: KIMKIM.COM)

Đảo quốc Caribe hướng đến các lĩnh vực du lịch mới ngoài mảng nghỉ dưỡng biển truyền thống, với sự kết hợp của di sản, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, âm nhạc và ẩm thực...

Ngành du lịch Cuba rơi vào tình trạng đình trệ bởi chịu tác động nặng nề từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã buộc gần ba phần tư số khách sạn ở nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế rút khỏi thị trường. Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, ngành du lịch nước này “gần như tê liệt hoàn toàn”. Khoảng 73% số khách sạn trong cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 người lao động vào tình trạng bấp bênh.

Đây là lần đầu Chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng, đồng thời xác nhận 7 chuỗi khách sạn quốc tế từng quản lý gần một nửa số phòng khách sạn của đảo quốc này đã chấm dứt hoạt động tại Cuba. Trong số các doanh nghiệp rút khỏi Cuba có nhiều tập đoàn khách sạn lớn của Tây Ban Nha như Melia Hotels International, Iberostar và Barcelo. Việc các doanh nghiệp Tây Ban Nha rút lui đánh dấu sự kết thúc quá trình hơn 30 năm hiện diện của các tập đoàn khách sạn nước ngoài tại Cuba.

Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người. Cuba nổi tiếng với nhiều thành tựu văn hóa. Do những biến động xuyên suốt chiều dài lịch sử, văn hóa Cuba rất đa dạng và hấp dẫn, mang nhiều ảnh hưởng Âu, Mỹ, Phi kết hợp cùng bản sắc dân tộc. Đến Cuba, du khách đắm chìm với khung cảnh văn hóa kết hợp giữa di sản Afro-Cuba phong phú, ảnh hưởng của Tây Ban Nha và sự sáng tạo đương đại.

“Hòn đảo tự do” này là nơi những sáng tạo nghệ thuật bùng nổ được thể hiện trên các đường phố, phòng trưng bày và nhà hát, cùng âm nhạc và khiêu vũ. Khu phố cổ La Habana và hệ thống thành lũy công sự bảo vệ thành phố đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại từ năm 1982, cùng nhiều địa điểm nổi tiếng khác.

Sự sụt giảm mạnh của ngành du lịch đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế Cuba, vốn nhiều năm qua phải đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ, thiếu hụt hàng hóa và các lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Nhằm vực dậy ngành du lịch, Cuba đang lên kế hoạch thúc đẩy các dịch vụ du lịch kết hợp các hoạt động hội họp, khen thưởng, hội thảo và triển lãm (MICE).

Ông Jose Luis Aguilera, Cố vấn Du lịch khu vực Nam Mỹ bày tỏ lạc quan về khả năng thu hút thêm khách du lịch từ Argentina và các nước láng giềng, như: Chile, Uruguay và Paraguay… đến Cuba. Theo thống kê, trong 10 năm qua, Argentina là nguồn khách du lịch hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin đến Cuba, vượt qua cả lượng khách đến từ Mexico.

Ông Aguilera đề cập đến ý tưởng quảng bá một chương trình văn hóa sống với sự kết hợp của di sản, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, âm nhạc và ẩm thực bên cạnh thủ công mỹ nghệ, rượu rum, thuốc lá, golf và xe cổ. Bên cạnh đó, du lịch Cuba cũng tập trung xây dựng “những trải nghiệm đáng nhớ” ở thủ đô La Habana, thung lũng di sản thế giới Vinales, thành phố miền Trung Trinidad ở Sancti Spiritus, và “thiên đường nghỉ dưỡng” Varadero.

Sáu tháng đầu năm nay, Cuba chỉ đón khoảng 360.000 lượt khách quốc tế, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Cuba đón 1,81 triệu lượt khách quốc tế, mức thấp nhất kể từ năm 2002 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,6 triệu lượt được Chính phủ đề ra. Những nỗ lực đa dạng hóa dịch vụ được kỳ vọng sẽ giúp tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch của đảo quốc Caribe xinh đẹp, đưa ngành du lịch Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.