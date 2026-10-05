Lào Cai sẵn sàng lan tỏa sắc màu văn hóa Mông tại Điện Biên

Nghệ nhân, diễn viên Lào Cai đang tích cực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục tham gia Ngày hội

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, diễn ra từ ngày 9 - 11.10 tại tỉnh Điện Biên. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, sự kiện chú trọng trình diễn, giới thiệu và tạo cơ hội để người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch và đời sống cộng đồng.

Hướng về Ngày hội, đoàn Lào Cai mang theo tình yêu, niềm tự hào và những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông vùng Tây Bắc đến với Điện Biên.

Đến nay, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung tham gia. Từ những làn điệu dân ca, tiếng khèn Mông ngân vang giữa núi rừng đến sắc màu rực rỡ trên trang phục truyền thống, các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đều được chuẩn bị công phu, nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa chân thực, đặc sắc và giàu sức sống của đồng bào Mông tỉnh Lào Cai.

Nghệ nhân, diễn viên Lào Cai đang tích cực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục tham gia Ngày hội

Thông qua các hoạt động, đoàn Lào Cai không chỉ giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng Mông trên địa bàn, mà còn tạo cơ hội để nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực hành và trao truyền văn hóa.

Đây cũng là dịp để Lào Cai quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cùng những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của địa phương tại không gian giao lưu quy mô toàn quốc góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, đồng thời phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Theo kế hoạch, mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ, diễn ra từ 15h30 - 17h ngày 9.10 tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 9.10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5.

Trong 3 ngày, tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông...

Các hoạt động tại Ngày hội là dịp để những sắc màu văn hóa Mông cùng hội tụ, giao hòa và lan tỏa, khẳng định sức sống của bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong đời sống đương đại và cộng đồng các dân tộc Việt Nam.