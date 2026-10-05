Chăm lo nơi tái định cư cho hộ dân

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công tác tái định cư, bảo đảm cuộc sống người dân tại nơi ở mới. Thấu hiểu những hy sinh lớn lao của bà con khi nhường lại mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” để thực hiện dự án, Bắc Ninh luôn đặc biệt quan tâm tới các dự án khu tái định cư. Bước đầu đã có cách xử lý linh hoạt, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng Nhân dân.

Sau khi đồng thuận và tự nguyện bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia, hàng nghìn hộ dân tại hai phường Lương Tài và Gia Bình luôn mong mỏi sớm nhận được đất tại khu tái định cư để ổn định cuộc sống và xây dựng tổ ấm mới. Thấu hiểu tâm tư đó cùng quyết tâm cao trong việc chăm lo an sinh xã hội, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã liên tục tổ chức các buổi làm việc, trực tiếp kiểm tra thực địa nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Thế nhưng, do vướng mắc từ nhiều nguyên nhân khác nhau, dự án khu tái định cư vẫn chưa thể về đích đúng theo kế hoạch.

Trước những khó khăn trong triển khai dự án, tại buổi làm việc gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đã yêu cầu tiếp tục tập trung cao cho dự án tái định cư, đồng thời nghiên cứu phương án bàn giao trước một phần đối với những khu vực đã cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện. Bám sát chỉ đạo đó, Chủ tịch UBND phường Gia Bình Lương Trung Hậu cho biết, địa phương đã ban hành thông báo về việc đăng ký nhu cầu bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1 để tiến hành xây dựng nhà ở. Chủ trương linh hoạt và kịp thời này phần nào đáp ứng tâm lý ngóng chờ của người dân, tạo điều kiện tối đa để các hộ gia đình chủ động thi công công trình, tận dụng khoảng thời gian khô ráo, thuận lợi của những tháng cuối năm. Việc bàn giao được thực hiện song song với quá trình nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt.

Để việc thi công nhà ở diễn ra thuận lợi, an toàn, nhà thầu thi công dự án cam kết bảo đảm tốt nguồn điện và nước phục vụ công trường, trong đó việc bảo đảm tuyệt đối an toàn điện được đặt lên hàng đầu. Về phía người dân, cấp ủy và chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ gia đình nghiêm túc tuân thủ quy định xây dựng, đúng quy hoạch, ranh giới, thiết kế và giấy phép được duyệt. Đồng thời, mỗi người dân cần ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực; tích cực phối hợp cùng nhà thầu để vừa sớm ổn định nơi ở mới, vừa chung tay hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng khu tái định cư.

Việc xây nhà trên khu tái định cư đang được triển khai. Từng ngôi nhà khang trang dần hình thành, đặt nền móng xây dựng một cộng đồng dân cư gắn kết. Với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tin tưởng rằng người dân sẽ sớm có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hơn, từ đó "an cư lạc nghiệp", chung tay xây dựng đời sống mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.