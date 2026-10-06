TP.HCM lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế ban đêm

Trong xu thế phát triển đô thị hiện đại, các hoạt động kinh tế, văn hóa, dịch vụ vào ban đêm ngày càng trở thành một bộ phận của đời sống đô thị. Trong ảnh: Hát Bội phục vụ khách du lịch

Việc xây dựng dự thảo được thực hiện theo phân công của UBND TP.HCM, trên cơ sở điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị và các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thể thao, huy động nguồn lực xã hội và đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, trong xu thế phát triển đô thị hiện đại, các hoạt động kinh tế, văn hóa, dịch vụ vào ban đêm ngày càng trở thành một bộ phận của đời sống đô thị, góp phần mở rộng không gian và thời gian hoạt động của các ngành dịch vụ.

Kinh tế ban đêm có liên quan đến nhiều lĩnh vực như du lịch, văn hóa, ẩm thực, giải trí, thương mại, công nghiệp sáng tạo và các dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân, du khách.

Đối với TP.HCM, việc phát triển các hoạt động về đêm được xác định gắn với việc khai thác tiềm năng, lợi thế của một đô thị có quy mô dân số lớn, hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ sôi động và đời sống văn hóa đa dạng.

Thành phố hiện có hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, không gian công cộng và thiết chế văn hóa, thể thao, cùng nhiều giá trị văn hóa có thể được khai thác để hình thành các sản phẩm, dịch vụ ban đêm.

Các hoạt động về văn hóa, giải trí, thể thao, ẩm thực quy mô lớn ngày càng xuất hiện nhiều tại TP.HCM. Trong ảnh: Sự kiện “The World Of Heineken®” diễn ra tại khu vực ven sông Sài Gòn từ 11-13.9.2026

Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã xuất hiện nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách vào ban đêm như ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật, tham quan du lịch, phố đi bộ và các không gian hoạt động về đêm.

Một số mô hình đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá, hoạt động kinh tế ban đêm hiện vẫn phát triển theo từng lĩnh vực, từng địa bàn, chưa hình thành được nhiều khu vực, sản phẩm và mô hình có tính liên kết, đồng bộ và sức lan tỏa cao.

Sự phối hợp giữa du lịch, văn hóa, thương mại, ẩm thực, vui chơi, giải trí và công nghiệp sáng tạo còn hạn chế. Việc khai thác không gian công cộng, công trình văn hóa, thể thao và nguồn lực xã hội cho các hoạt động ban đêm cũng chưa tương xứng với tiềm năng.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách về tổ chức hoạt động, quản lý, ưu đãi, hỗ trợ và thu hút nguồn lực đầu tư cho kinh tế ban đêm cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện. Đây là cơ sở để tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ về đêm.

Người dân và du khách đi dạo ở khu vực trung tâm Thành phố vào ban đêm

Dự thảo Nghị quyết hướng đến việc tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm theo hướng đồng bộ, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thành phố.

Trong đó, việc khai thác các nguồn lực về kinh tế, văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ và nguồn lực xã hội được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu mở rộng không gian, thời gian phát triển kinh tế.

Một nội dung được đặt ra là tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh và phát triển hoạt động kinh tế ban đêm; tăng cường liên kết giữa các ngành, lĩnh vực và địa bàn; từng bước hình thành các sản phẩm, không gian và mô hình có chất lượng, mang bản sắc riêng của TP.HCM.

Nhiều phố đi bộ, phố ẩm thực đêm được hình thành, đáp ứng nhu cầu người dân và khách du lịch

Theo dự thảo, phát triển kinh tế ban đêm đồng thời phải bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, cá nhân liên quan.

Việc phát triển các hoạt động về đêm cũng được đặt trong yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu và góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Ý kiến góp ý gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao qua địa chỉ thư điện tử khtc.svhtt@tphcm.gov.vn. Thời gian tiếp nhận góp ý từ 30.9 - 10.10.2026.