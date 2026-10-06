Đội mưa dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm dự án tôn tạo cảnh quan lớn nhất Quảng Ngãi

Hai căn nhà của hộ gia đình ông Thái Đức Chiến và Thái Đức Bình giáp mặt đường Bà Triệu, gần Bến Tam Thương (phường Nghĩa Lộ), được xây dựng trên phần diện tích đất hơn 436m2, nằm trong phạm vi thu hồi để triển khai dự án.

Đây là hai trường hợp cuối cùng có đất, nhà cửa và vật kiến trúc cần giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Sau thời gian kiên trì vận động, thuyết phục của UBND phường Nghĩa Lộ và chủ đầu tư, hai hộ dân đã thống nhất phương án, nhận tiền bồi thường và đồng thuận bàn giao mặt bằng vào sáng 6/10.

Công tác chuyển dời tài sản, đồ đạc và tháo dỡ công trình trên đất được các bên phối hợp với các hộ dân triển khai ngay lập tức. Phương tiện cơ giới được huy động để đẩy nhanh công tác thu dọn hiện trường.

Chính quyền phường Nghĩa Lộ bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, vật dụng sinh hoạt về nơi ở mới tại khu tái định cư Liên Hiệp I, phường Trương Quang Trọng (phía Bắc cầu Trà Khúc 2).

Tài sản của người dân được tháo dỡ, bảo quản để tái sử dụng.

Từng vật dụng, vật liệu được thu dọn, tập kết cẩn thận nên công tác tháo dỡ mất nhiều thời gian.

Toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt đã được đưa đến nơi tái định cư an toàn, không hư hại.

Dù trời mưa nặng hạt, nhưng các bên vẫn quyết tâm hoàn thành tháo dỡ toàn bộ công trình trong thời gian sớm nhất. Theo kế hoạch, việc dỡ dọn sẽ hoàn tất trong sáng 7/10 và bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công.

Theo chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, tổng thể dự án đã triển khai được hơn 90% khối lượng. Tuy nhiên, lâu nay do vướng mặt bằng tại vị trí hai hộ dân này, nên chưa thể thi công hoàn thành công trình.

Ông Trương Đình Hiếu, Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, điểm nghẽn mặt bằng của dự án đã được khơi thông. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12 như kế hoạch đề ra.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường cho biết, địa phương ghi nhận sự chia sẻ, đồng hành của người dân có đất bị thu hồi. Nhiệm vụ GPMB phục vụ dự án được địa phương tập trung cao độ thời gian qua nhằm tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác góp phần chỉnh trang, nâng tầm diện mạo đô thị Quảng Ngãi.

Video: Đội mưa dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm dự án tôn tạo cảnh quan lớn nhất Quảng Ngãi. Thực hiện: Lê Danh

Dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc, đoạn từ Cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương có tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, triển khai từ cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đây hiện là dự án tôn tạo cảnh quan lớn nhất ở Quảng Ngãi. Dự án tiến hành xây mới gần 1,2km kè chống sạt lở kết hợp cải tạo toàn bộ vườn hoa Ba Tơ và mở rộng, tôn tạo cảnh quan khu vực bờ Nam sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương, nối dài đường Tôn Đức Thắng, xây dựng mới nhiều công trình điểm nhấn, như: Quảng trường, bán cầu ánh sáng và đài vọng cảnh hình mũi thuyền, hệ thống công viên cảnh quan, đường bộ hành... Hiện tại, một phần dự án đã được chủ đầu tư bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, vận hành phục vụ người dân, tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa địa phương.