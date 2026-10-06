Bộ Công Thương lấy ý kiến về đề xuất 14 giải pháp ngăn cháy nhà dân do chập điện

Đề xuất siết an toàn điện tại hộ dân

Ngày 28/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Phiếu chuyển số 3447/PC-VPCP gửi Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương. Kèm theo phiếu là văn bản ghi ngày 14/9/2026 của ông Bùi Công Nguyên Minh (tỉnh Đồng Nai) gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất "giải pháp ngăn chặn cháy, nổ nhà dân, truy cứu trách nhiệm". Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản này đến ba bộ để xem xét, xử lý theo quy định.

Tờ trình được gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an - Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo người đề xuất, mục đích của tờ trình là giảm thiểu, ngăn ngừa và truy trách nhiệm đối với tình trạng cháy nhà do chập điện gây thương vong cho nhiều người.

Đề xuất 14 giải pháp ngăn cháy nhà dân do chập điện đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.

Để làm rõ thực trạng, tờ trình dẫn thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) giai đoạn 2023 - 2025. Năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại tài sản 878 tỷ đồng và 236 ha rừng. Trong đó, cháy nhà dân có 1.016 vụ, chiếm 29,5%. Trong 6 tháng đầu năm 2024 xảy ra 2.222 vụ cháy, làm chết 57 người. Riêng cháy nhà dân là 823 vụ, chiếm 37%. Trong 5 tháng đầu năm 2025 xảy ra 1.497 vụ cháy, làm chết 39 người, thiệt hại 138,16 tỷ đồng. Cháy nhà dân có 539 vụ, chiếm 36%.

Từ thực trạng này, tờ trình nêu 10 nguyên nhân, phần lớn xuất phát từ phía người dân. Họ thiếu hiểu biết về an toàn điện, an toàn cháy nổ, không có phương tiện chữa cháy và không biết cách chữa cháy. Thương vong cũng lớn vì người dân không biết thoát nạn hoặc thoát nạn sai. Bên cạnh đó, theo tờ trình, nhiều căn nhà cũ xây dựng lâu năm không có thiết bị bảo vệ an toàn điện.

Nhiều giải pháp từ xây dựng đến quản lý

Trọng tâm của tờ trình là 14 giải pháp phòng ngừa cháy do chập điện và giảm thiểu thương vong.

Với hộ dân, người đề xuất muốn mỗi hộ bắt buộc phải có bảng quy định an toàn điện, PCCC đặt ngay dưới đồng hồ điện kế, giống như tiêu lệnh PCCC. Chủ hộ đứng tên điện kế phải được hướng dẫn về an toàn điện, an toàn PCCC và kỹ năng thoát nạn theo tiêu chuẩn. Tờ trình cũng đề xuất thiết lập một kênh truyền hình chuyên biệt, mỗi giờ phát từng chương trình về quy định an toàn điện, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông và các quy định, luật khác.

Về thiết bị, tờ trình kiến nghị lập kế hoạch, lộ trình lắp cầu dao tự động (CB) chống chập, cháy nổ cho 100% hộ dân có đăng ký đồng hồ điện. Đơn vị điện lực sẽ định kỳ bảo dưỡng, thay thế các thiết bị chống cháy nổ trong nhà dân theo kế hoạch.

Nhóm giải pháp về xây dựng chiếm nhiều nội dung nhất. Theo đó, mọi công trình xây mới bắt buộc phải có giấy phép, truy xuất nguồn gốc chất lượng, bảo đảm an toàn điện và an toàn PCCC. Thợ xây, thầu xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và bị truy cứu trách nhiệm khi công trình xảy ra sự cố, tai nạn. Hồ sơ kỹ thuật của công trình xây mới phải có bản vẽ thiết kế hệ thống an toàn điện, gồm dây dẫn, thiết bị chống cháy nổ, hệ thống cảnh báo cháy và thoát hiểm. Khi phát sinh cháy do lỗi kỹ thuật theo thiết kế, công ty xây dựng và nhà thầu là đơn vị chịu trách nhiệm chính, đồng thời phải lưu hồ sơ theo quy định.

Ở khâu quản lý, tờ trình đề xuất bổ sung mục "đạt chuẩn PCCC" vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Cơ quan quản lý điện lực và cơ quan PCCC sẽ có trách nhiệm triển khai thực thi các hạng mục liên quan, trình ký phương án, kế hoạch và mục tiêu hành động cụ thể.

Tại Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì xử lý Phiếu chuyển số 3447/PC-VPCP. Ngày 5/10/2026, Cục ATMT có Văn bản số 2135/ATMT-ATĐ do Phó Cục trưởng Trịnh Văn Thuận ký, đề nghị các đơn vị cho ý kiến về tờ trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đề nghị của Cục ATMT, văn bản ý kiến được gửi về Cục trước ngày 20/10/2026. Đây là cơ sở để Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

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Tờ trình kiến nghị thử nghiệm, kiểm thảo, rồi ra quyết định áp dụng các giải pháp trên toàn quốc. Người đề xuất cũng đề nghị được ghi nhận tác giả theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP và được trả lời kết quả bằng văn bản.