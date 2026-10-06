Đà Nẵng bỏ sàn nhạc nước, tăng tiện ích cho Khu phố du lịch An Thượng

Chiều 6.10, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã kiểm tra thực tế dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 tại phường Ngũ Hành Sơn, đồng thời yêu cầu rà soát, điều chỉnh một số hạng mục để khai thác hiệu quả hơn không gian du lịch này.

Ưu tiên không gian phục vụ người dân và du khách

Theo ông Phan Đình Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, giai đoạn 1 Khu phố du lịch An Thượng đã hoàn thành. Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 104 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2024-2027 và hoàn thành vào cuối năm 2027.

Phương án ban đầu gồm quảng trường trung tâm, khu thể dục thể thao, sân khấu, sàn nhạc nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các tiện ích công cộng.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu nghiên cứu lại phương án theo hướng ưu tiên những hạng mục có khả năng phục vụ thường xuyên người dân và du khách.

Trong đó, bỏ hạng mục sàn nhạc nước vì không phù hợp khu vực này; cần ưu tiên cây xanh, bãi đỗ xe và không gian công cộng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng (ngoài cùng bên trái) kiểm tra khu vực triển khai dự án

Đối với bãi đỗ xe, Sở Xây dựng được giao phối hợp với UBND phường Ngũ Hành Sơn khảo sát vị trí để bố trí bãi đỗ xe công cộng kết hợp công viên. “Khu du lịch mà không có bãi đỗ xe là không được”, ông Hưng nhấn mạnh.

Tại khu vực dự kiến mở rộng quảng trường, lãnh đạo thành phố cũng khảo sát khu chung cư cũ nằm ngay cạnh dự án. Công trình hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục cũ kỹ và nằm trong không gian trung tâm của khu du lịch.

Theo ông Hưng, việc tổ chức lại không gian tại An Thượng cần hướng đến hình thành thêm các sản phẩm, hoạt động mới, qua đó thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và góp phần phát triển kinh tế đêm của thành phố.

“Không gian mới phải vừa phục vụ người dân, vừa phục vụ du khách, qua đó hình thành thêm các hoạt động về đêm tại An Thượng”, ông Hưng yêu cầu.

Giữ lại những hạng mục còn sử dụng tốt

Một nội dung được đặc biệt lưu ý là phương án xử lý Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An do Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H đầu tư.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H cho biết, Trung tâm này được công ty đầu tư từ năm 2016 theo chủ trương xã hội hoá của thành phố.

Trong quá trình thực hiện dự án, phía công ty đã đầu tư nguồn vốn lớn để xây dựng, hoàn thiện và duy trì hoạt động khu thể thao, phục vụ nhu cầu thể thao của người dân, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao của thành phố.

Hiện Trung tâm có hồ bơi, khu tập gym, yoga, sân bóng đá, khối nhà 3 tầng cùng nhiều hạng mục thể thao và sinh hoạt.

Nhiều hạng mục tại Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An được đề xuất giữ lại trong quá trình triển khai dự án

Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Văn hóa thể thao Mỹ An thu hút nhiều người dân và du khách tới tập luyện

Qua kiểm tra toàn diện Trung tâm này, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho rằng nhiều hạng mục tại đây vẫn còn tốt, được đầu tư khá bài bản. Nếu phá bỏ toàn bộ sẽ gây lãng phí.

Đơn vị tư vấn vì vậy được yêu cầu nghiên cứu phương án giữ lại những công trình còn sử dụng tốt, trong đó có khối nhà 3 tầng và hồ bơi, đồng thời cải tạo, chuyển đổi công năng để phù hợp với quy hoạch mới.

Một hướng được đặt ra là hình thành không gian văn hóa mở, kết nối hồ bơi, khu tập luyện, không gian ngoài trời với nhà sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ phù hợp dành cho người dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu thiết kế cũng phải tính đến khả năng khai thác trong nhiều điều kiện thời tiết, hướng tới hoạt động 24/7. “Phải suy xét để tạo ra được một sản phẩm mới, thực sự phục vụ người dân”, ông Hưng lưu ý.

Về tiến độ, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội để phục vụ di dời các hộ dân tại khu chung cư cũ trong năm nay, phấn đấu hoàn thành giải tỏa trong quý I.2027. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn được yêu cầu trình phương án thiết kế điều chỉnh trong tuần đầu tháng 11.2026.

Trước đó, theo chủ trương đầu tư, Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2 được triển khai nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, tạo sự kết nối với giai đoạn 1 - khu vực đã được đưa vào sử dụng từ tháng 4.2022.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 100 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, dự án được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện không gian du lịch An Thượng, bổ sung các tiện ích và sản phẩm mới, góp phần tạo sức hút cho khu vực về đêm.