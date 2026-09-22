Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Thanh Sơn

Giá heo hơi hôm nay 20/9, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, đà tăng đang có dấu hiệu lan rộng xuống các tỉnh thành phía Nam. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước đang được mua bán với giá trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.