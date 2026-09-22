Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Thanh Sơn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Thanh Sơn từ 22/9/2026.
Kính gửi: Quý Khách hàng!
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí trân trọng thông báo về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch, cụ thể:
Tên Phòng giao dịch chấm dứt hoạt động: PHÒNG GIAO DỊCH THANH SƠN
Địa chỉ: Số 546 đường Tuệ Tĩnh, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3565.871
Thời gian chấm dứt: Từ ngày 22/9/2026.
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Mọi giao dịch phát sinh, Quý Khách vui lòng liên hệ với Trụ sở Chi nhánh và các Phòng giao dịch của chúng tôi để được phục vụ:
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí
Địa chỉ: Số 466 đường Quang Trung, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0203.3854.250
MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH:
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cham-dut-hoat-dong-phong-giao-dich-thanh-son-post793506.html