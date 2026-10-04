Người dân Khương Đình trải nghiệm, nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Phường Khương Đình tổ chức hoạt động trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Lưu Đình Lượng nhấn mạnh, hỏa hoạn không báo trước nhưng sự chủ động hoàn toàn nằm trong tay mỗi người. Vì vậy, để phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành hành động tự giác, phường Khương Đình chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngõ 320 đường Khương Đình. Đây sẽ là một “trường học đặc biệt”, nơi trang bị “lá chắn an toàn” cho mỗi công dân, mỗi gia đình trước nguy cơ cháy, nổ.

Tại không gian trải nghiệm, lãnh đạo UBND phường đề nghị người dân tích cực tham gia, tiếp cận trực quan các mô hình cảnh báo sớm, trang thiết bị cứu nạn; thực hành dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy xách tay; rèn luyện kỹ năng sinh tồn, thoát nạn trong môi trường khói nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Lưu Đình Lượng bày tỏ tin tưởng những kiến thức “mắt thấy, tai nghe, tay thực hành” sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức, tự tin xử lý tình huống ban đầu và trở thành chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy ngay tại gia đình, tổ dân phố.

Hoạt động trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn cho người dân ngay từ cơ sở. Ảnh: Hồng Thái

Sau lễ khai mạc, người dân được hướng dẫn thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các cán bộ chuyên môn giới thiệu phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, người dân được trực tiếp tìm hiểu về xe chữa cháy chuyên dụng của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó có thêm hiểu biết về phương tiện, trang thiết bị được sử dụng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phường Khương Đình đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở nhiều căn hộ số 166 + 168 đường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Trước đó, ngày 1-10, UBND phường Khương Đình đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở nhiều căn hộ số 166 + 168 đường Khương Đình.

Tại buổi diễn tập, các lực lượng đã thực hành xử lý tình huống giả định cháy do chập điện tại khu vực sạc xe máy, xe đạp điện dưới tầng hầm; triển khai chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, sơ cứu và chuyển nạn nhân giả định. Qua diễn tập, các lực lượng cũng rút kinh nghiệm về tốc độ tiếp cận ban đầu và kỹ năng sử dụng mặt nạ lọc độc của cư dân.

Việc tổ chức liên tiếp các hoạt động diễn tập, trải nghiệm thực hành góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tại chỗ và người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ.