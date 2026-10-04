Video: Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế đám cháy lớn tại xưởng sản xuất nội thất ở TPHCM

Khi đến phòng trọ của chị D, Hiểu phát hiện trong phòng có anh S nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Hiểu về nhà lấy dao nhọn rồi quay lại phòng trọ, đâm chị D và anh S. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và lực lượng tại chỗ đã đến đưa chị D và anh S đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị D đã tử vong, anh S đang được điều trị tại bệnh viện.