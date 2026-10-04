Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Vào 10 giờ ngày 1/10, tại trục đường liên xã thuộc khu vực thôn Hồng Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, Đồn Biên phòng Quất Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình) phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình và Hải đoàn Biên phòng 38 phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngụy Văn Bắc, sinh năm 1977, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 5 gói ma túy (qua giám định có khối lượng là 0,662 gam heroin; 0,054 gam ma túy loại Methamphetamine).

Đồn Biên phòng Quất Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ án cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Ngụy Văn Bắc, sinh năm 1977, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh Minh Khôi)

Đây là một trong những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 15 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2,2818 gam heroin và 2,014 gam Methamphetamine. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 vụ mua bán vật liệu nổ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 25kg tiền chất dùng để pha chế thuốc nổ (Anfo Ammonium Nitrate), 79 kíp nổ và 5,95m dây cháy chậm.

Cùng với đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong tháng cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ ngày 20/9 đến 20/10/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới biển.

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phát hiện 9 vụ, 9 phương tiện, 9 cá nhân vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Việc chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới biển; xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển, đồng thời củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.