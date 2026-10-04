Pháp luật

Hà Nội: Rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ, không để sót lọt đối tượng

Hà Nội đang chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, trong đó yêu cầu rà soát chặt chẽ công dân trong độ tuổi nhập ngũ ngay từ cơ sở.

Tạp chí Tiếp thị & Gia đình
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Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/ha-noi-ra-soat-cong-dan-nhap-ngu-khong-de-sot-lot-doi-tuong-d36444.html