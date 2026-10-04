Phát loa đi đòi nợ, một phụ nữ bị Công an Khánh Hòa mời làm việc

Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã mời bà H.T.T (trú thôn Sơn Hải 1) đến làm việc liên quan việc sử dụng loa phát thanh để đòi khoản nợ 100 triệu đồng.

Bà T cùng những vật dụng dùng để đi đòi nợ.

Theo thông tin ban đầu, bà T cho bà tên L (xã Phước Dinh) vay 100 triệu đồng để làm ăn. Đến nay, khoản tiền trên chưa được bà L thanh toán.

Sau nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng chưa nhận được tiền, quá bức xúc, bà T quyết định chở loa đi khắp làng và mở bài nhạc "Trả nợ cho tôi" phiên bản remix để nhắc con nợ.

Làm việc với cơ quan công an, bà T xác nhận việc cho bà L vay 100 triệu đồng và cho biết do khoản nợ kéo dài, nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng chưa được giải quyết nên đã sử dụng loa để phát thông tin đòi nợ.

Công an xã Phước Dinh nhận định việc phát loa đòi nợ tại khu dân cư ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây dư luận không tốt tại địa phương. Do đó, cơ quan công an đã yêu cầu bà T chấm dứt việc phát loa đòi nợ và cam kết không tái phạm.

Đồng thời, Công an xã Phước Dinh hướng dẫn bà T thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định. Trong đó có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết tranh chấp khoản tiền vay theo thủ tục tố tụng dân sự.