Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Ngày 4/10, lãnh đạo xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương.

Người dân địa phương đứng bên ngoài hiện trường vụ án mạng vào đêm 3/10. Ảnh: Đ.H

Nạn nhân tử vong là chị N.T.B.D (SN 1999, trú xã KDang, tỉnh Gia Lai), người bị thương là anh Đ.T.S (SN 1995, trú xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Nghi phạm gây án là Trần Minh Hiểu (SN 1988, trú xã Tây Sơn).

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 3/10, sau khi đi nhậu với nhóm bạn, Hiểu điều khiển xe máy đến phòng trọ của chị D trên đường Lê Lợi, xã Tây Sơn để nói chuyện. Khi đến nơi, Hiểu phát hiện trong phòng có anh S nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Sau đó, Hiểu về nhà lấy dao nhọn rồi quay lại phòng trọ, đâm chị D và anh S. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và lực lượng tại chỗ đã đến đưa chị D và anh S đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị D đã tử vong, anh S đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Hiểu đã đến Công an xã Tây Sơn đầu thú. Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.