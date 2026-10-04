Cán bộ Sở lừa 660 triệu đồng của người trong nhóm Tuấn 'thần đèn'

Đưa thông tin gian dối để nhận 660 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan.

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Trong số các bị can, Hoàng Văn Phú (39 tuổi), chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người được xác định đã giao tiền cho Phú là Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, quê Thanh Hoá), thành viên góp vốn Công ty ALMA và là người cùng nhóm với Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn".

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn" (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, trước đây Phú công tác tại Phòng Phát triển và sử dụng rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Tháng 10/2023, Phú được giao nghiên cứu, tham mưu văn bản để lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương đối với dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ quan điều tra xác định việc tham gia ý kiến đối với quy hoạch này của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất từ tháng 11/2023. Sau thời điểm này, UBND tỉnh Thanh Hóa không tham gia hoặc đề nghị bổ sung nội dung nào liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, Phú bị cáo buộc chủ động liên hệ, gặp Trịnh Văn Tuấn và đưa ra thông tin rằng cơ quan chức năng đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Phú đề nghị Tuấn cung cấp thông tin về những khu vực mỏ đang quan tâm để kiểm tra, tìm cách đưa ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Tuấn phải trả 60 triệu đồng cho mỗi khu vực mỏ.

Tin tưởng thông tin này, Trịnh Văn Tuấn gửi cho Phú tọa độ 11 khu vực, trong đó có 3 khu vực mà Tuấn và người quen đã đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đang chờ hoàn tất thủ tục cấp phép.

Theo cáo buộc, Phú sau đó thông báo cả 11 khu vực đều nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Phú đồng thời nhiều lần nói đã ra Hà Nội làm việc với các cơ quan chức năng để giúp đưa những khu vực này ra khỏi quy hoạch.

Ngày 10/8 và 10/9/2024, Trịnh Văn Tuấn hai lần giao cho Phú với tổng cộng 500 triệu đồng tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp ở Thanh Hóa.

Sau đó, Phú gửi cho Tuấn quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia nhưng không gửi bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan. Phú tiếp tục yêu cầu Tuấn thanh toán số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Đến cuối tháng 11 và trong tháng 12/2024, Tuấn tiếp tục giao cho Phú 160 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng được giao bằng tiền mặt, còn 60 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Phú. Như vậy, tổng số tiền Trịnh Văn Tuấn giao cho Hoàng Văn Phú là 660 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập nhiều cuộc gọi, tin nhắn và file ghi âm liên quan đến việc trao đổi, gặp gỡ và giao nhận tiền giữa hai người.

Chỉ có 3 khu vực mỏ nằm trong quy hoạch

Kết quả xác minh sau đó cho thấy thông tin Phú cung cấp cho Trịnh Văn Tuấn không đúng thực tế. Trong 11 khu vực mỏ mà Tuấn gửi, chỉ có 3 khu vực nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và sau đó được điều chỉnh đưa ra ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc điều chỉnh 3 khu vực này căn cứ vào các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành từ năm 2017 và 2020, không phải do tác động của Phú.

Do đó, không có việc phải tác động để đưa những khu vực này ra khỏi quy hoạch như thông tin Phú đã đưa ra. Làm việc với cơ quan điều tra, Phú khai bản thân không có thẩm quyền và cũng không tác động đến việc điều chỉnh quy hoạch đối với 11 khu vực mỏ.

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Theo kết luận điều tra, Phú đã cung cấp thông tin gian dối để Trịnh Văn Tuấn tin tưởng giao tiền, sau đó chiếm đoạt 660 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Về kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can, hiện, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Tuấn "thần đèn"; Phong tỏa tài khoản đối với 03 sổ tiết kiệm tổng số tiền 9,17 tỷ đồng của Trịnh Văn Tuấn.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả vụ án tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, lớn nhất là Tuấn "thần đèn" nộp 14 tỷ đồng, Trịnh Văn Tuấn nộp 7 tỷ đồng.