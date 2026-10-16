'Cha đẻ' Claude sắp lập kỷ lục

Anthropic có thể đạt vốn hoá 2.000 tỷ USD trong lần IPO sắp tới. Ảnh: Bloomberg.

Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, ghi nhận doanh thu 16,8 tỷ USD trong quý III/2026, tăng 45% so với quý trước. Công ty này đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mục tiêu huy động hơn 100 tỷ USD.

Theo New York Times, ban lãnh đạo Anthropic tiết lộ kết quả kinh doanh trong cuộc gặp nhà đầu tư ngày 14/10 tại San Francisco (Mỹ). Gã khổng lồ AI cũng cho biết đã có lợi nhuận sau khi thực hiện một số điều chỉnh tài chính. Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt 85%, phản ánh tỷ lệ doanh thu còn lại sau khi trừ chi phí trực tiếp liên quan đến cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, những chỉ số này chưa phản ánh lợi nhuận ròng thực tế. Công ty cũng chưa công khai bản cáo bạch IPO để giới đầu tư đánh giá đầy đủ tình hình tài chính.

Kết quả kinh doanh là yếu tố quan trọng trong kế hoạch niêm yết của Anthropic. Theo các ngân hàng, doanh nghiệp này có thể huy động hơn 100 tỷ USD, qua đó đạt mức định giá khoảng 2.000 tỷ USD.

Nếu thành công, Anthropic sẽ vượt qua kỷ lục của SpaceX. Công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk lên sàn hồi tháng 6 với mức định giá 1.770 tỷ USD.

Anthropic đã nộp hồ sơ IPO từ tháng 6 và có thể bắt đầu giao dịch ngay trong tháng 11. Cuộc gặp gần nhất là cơ hội đầu tiên để các nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận số liệu kinh doanh trước khi công ty công bố bản cáo bạch.

Dù vậy, thương vụ diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng với làn sóng đầu tư AI. Lãi suất tăng gây áp lực lên hoạt động IPO, trong khi các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục chi hàng tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán.

Một số nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về khả năng duy trì tăng trưởng của Anthropic. Các mô hình AI giá rẻ từ Trung Quốc đang tạo thêm sức ép cạnh tranh, đặc biệt khi doanh nghiệp phải cân đối giữa chi phí vận hành và giá dịch vụ.

Ngoài tình hình tài chính, giới đầu tư còn quan tâm đến chiến lược an toàn AI của Anthropic. Tháng 9, CEO Dario Amodei đề xuất các công ty giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất, nhằm có thêm thời gian đánh giá rủi ro và xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn.

Một số nhà đầu tư muốn Anthropic làm rõ cách triển khai định hướng này, đặc biệt là những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với tiến độ phát triển và thương mại hoá sản phẩm.

Thương vụ IPO của Anthropic có thể trở thành phép thử đối với niềm tin của thị trường vào ngành AI. Kết quả niêm yết cũng sẽ tác động đến triển vọng huy động vốn của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, trong đó có OpenAI.