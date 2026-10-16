SJ Group (SJS) báo lãi quý 3 kỷ lục, khoản thu nghìn tỷ từ dự án Nam An Khánh giúp vượt chỉ tiêu năm

Chuyển nhượng bất động sản mang về nguồn thu đột biến

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - SJ Group (mã chứng khoán: SJS) vừa khép lại quý 3 năm 2026 với mức doanh thu thuần đạt 1.785 tỷ đồng, cao gấp 67 lần so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính tạo nên con số kỷ lục này đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với mức đóng góp hơn 1.760 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận nguồn thu từ mảng này.

Việc giá vốn hàng bán có tốc độ tăng chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu đã giúp SJ Group thu về hơn 1.286 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Yếu tố này đồng thời kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ, vọt lên mức 72% so với con số 26% của cùng kỳ.

Trong kỳ, tổng các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 468% nhưng giá trị phát sinh tuyệt đối chỉ dừng ở mức khoảng 22 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1.012 tỷ đồng, cao gấp 349 lần cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận đạt được chỉ trong một quý này đã gần bằng tổng lợi nhuận của toàn bộ sáu năm từ 2020 đến 2025 cộng lại (đạt 1.031 tỷ đồng). Theo giải trình từ ban lãnh đạo, động lực tăng trưởng đột biến này đến từ việc công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại dự án khu đô thị Nam An Khánh với quy mô hơn 234 ha tại phía Tây Hà Nội. Tính đến cuối quý 3, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng liên quan trực tiếp đến dự án này ghi nhận mức gần 328 tỷ đồng.

Vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Nhờ đòn bẩy lợi nhuận từ quý 3, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần gần 2.543 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 1.432 tỷ đồng, tương ứng gấp 7 và 8 lần cùng kỳ. Trong năm 2026, đại hội đồng cổ đông đã giao chỉ tiêu doanh thu 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.195 tỷ đồng. Đối chiếu với kế hoạch này, kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 103% chỉ tiêu doanh thu và chính thức vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đi sâu vào cấu trúc tài chính, tổng tài sản của SJ Group tính đến cuối quý 3 đạt gần 8.656 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Đóng góp hơn một nửa trong cơ cấu tài sản là khoản mục hàng tồn kho với giá trị 4.769 tỷ đồng, trong đó phần lớn tập trung tại dự án Nam An Khánh với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn duy trì ở mức 1.876 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại dự án khu đô thị mới Hòa Hải, Đà Nẵng với giá trị 1.244 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 14% so với đầu năm, lùi về mức gần 3.785 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính giảm 40% xuống còn 1.482 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39% tổng nợ phải trả. Việc giảm thiểu đòn bẩy tài chính trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh thặng dư lớn giúp củng cố bộ đệm an toàn cho doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, thông tin kết quả kinh doanh đột biến đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho giao dịch. Cổ phiếu SJS đã đóng cửa ở mức giá kịch trần trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 10, vươn lên mốc 57.400 đồng mỗi đơn vị với thanh khoản bình quân đạt gần 34 ngàn cổ phiếu mỗi ngày.