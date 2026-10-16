Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng bị khởi tố

Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ngày 16/10, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC - trụ sở chính tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) cho biết đã nhận được quyết định phê chuẩn của VKSND TP Đà Nẵng về việc khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng giám đốc công ty.

Trong ngày 16/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) DRC đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của ông Nhựt.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: Vũ Lê

HĐQT thống nhất cử ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Văn Trung Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc được giao phụ trách Ban điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định bổ nhiệm hoặc thay thế nhân sự mới.

Cũng trong ngày 16/10, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) quyết định cho ông Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn 10% vốn điều lệ của tập đoàn tại DRC. Đồng thời, tỷ lệ vốn do ông Nguyễn Xuân Bắc đại diện được điều chỉnh từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ của Cao su Đà Nẵng.

Vinachem cũng chỉ đạo các đại diện phần vốn phối hợp với HĐQT DRC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để biểu quyết việc miễn nhiệm ông Nhựt khỏi vị trí thành viên HĐQT.

Bên cạnh đó, các bên liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhằm sớm ổn định cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty.

DRC được thành lập năm 1975, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Ngoài trụ sở chính tại Đà Nẵng, công ty còn có văn phòng đại diện tại Hà Nội và TPHCM.