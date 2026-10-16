Địa ốc Sacom (Samland) chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng sau một năm vi phạm cơ cấu sở hữu

Vi phạm cơ cấu cổ đông kéo dài một năm

Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (mã chứng khoán SLD), đặt trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai do ông Nguyễn Hữu Minh Lộc làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đơn vị này là công ty con hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Địa ốc Sacom chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này là doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện về cơ cấu cổ đông quy định tại Luật Chứng khoán. Tình trạng vi phạm này đã phát sinh và kéo dài từ ngày 23/09/2025.

Nghị quyết của hội đồng quản trị ban hành ngày 18/9/2026 xác nhận Địa ốc Sacom đã có thời hạn một năm để thực hiện các biện pháp khắc phục. Đến ngày 23/09/2026, công ty vẫn không thể giải quyết dứt điểm tình trạng cơ cấu cổ đông cô đặc. Cụ thể, tổ chức này không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Hoàn tất thủ tục rút khỏi hệ thống đại chúng

Trước việc không còn đáp ứng tiêu chí pháp lý, ban lãnh đạo Địa ốc Sacom đã thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/9/2026. Bước đi này phục vụ cho việc hoàn tất các thủ tục hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với cơ quan quản lý nhà nước.

Địa ốc Sacom từng hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng vào năm 2018. Doanh nghiệp đưa gần 78,6 triệu cổ phiếu SLD lên giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 15/08/2025. Mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 9.400 đồng một cổ phiếu.

Việc bị hủy tư cách công ty đại chúng đồng nghĩa với việc mã chứng khoán SLD sẽ không còn đáp ứng điều kiện duy trì giao dịch trên hệ thống tập trung. Các quyền lợi của cổ đông và việc chuyển nhượng cổ phần sau thời điểm này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.