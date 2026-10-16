Giá cà phê Arabica cao nhất trong 1 tháng do lượng tồn kho thấp nghiêm trọng. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) đã tăng lên mức cao nhất một tháng trong phiên 16/10, khi các nhà giao dịch lo ngại lượng tồn kho trên sàn giao dịch đang ở mức thấp nghiêm trọng sẽ không được bổ sung nhanh chóng như dự kiến.

Giá cà phê Arabica tăng 4,7% lên 3,0855 USD/lb (1 lb = 0,45 kg) vào lúc 10 giờ 31 GMT (17 giờ 31 phút theo giờ Việt Nam), hướng tới mức tăng 7,5% trong tuần. Trước đó, giá đã chạm mức cao nhất trong một tháng là 3,1130 USD/lb.

Lượng tồn kho được ICE chứng nhận hiện ở mức 238.976 bao, không chênh lệch nhiều so với mức thấp nhất trong 27 năm vào tháng trước là 217.646 bao.

Thị trường đang ngày càng lo ngại nguồn cung từ Brazil (Bra-xin), quốc gia sản xuất hàng đầu, sẽ không kịp đến các kho của ICE trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tháng 12/2026, khiến lượng tồn kho tiếp tục duy trì ở mức thấp nghiêm trọng.

Giá cà phê cũng tăng do những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Niño sẽ làm giảm sản lượng của Brazil trong năm tới, cùng với việc đồng real của nước này mạnh lên gần đây.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tăng 3,2% lên 3.473 USD/tấn.

Vụ thu hoạch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất hàng đầu, đang bắt đầu. Theo dự báo trong ngành, sản lượng sẽ tương đương với năm ngoái, mặc dù điều kiện thời tiết do El Niño có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vụ mùa 2027-2028./.