Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Khát vọng vươn mình từ di sản Phố Hiến đến cực tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

1. Bước ngoặt lịch sử: Tối ưu nguồn lực, mở rộng không gian hướng biển

Theo quyết sách chiến lược của Trung ương Đảng và Nghị quyết số 202 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình (trước đây) đã chính thức hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Hưng Yên.

Đây không thuần túy là sự sáp nhập địa giới, mà là tầm nhìn tái cấu trúc nguồn lực quốc gia, tạo dựng một không gian phát triển hoàn chỉnh kết nối xuyên suốt từ sâu trong nội địa ra đến biển Đông.

Cụ thể: Sau khi hợp nhất, Hưng Yên sở hữu quy mô đầy ấn tượng:

-Tổng diện tích tự nhiên đất liền đạt 2.638 km², cùng 487 km² không gian biển rộng lớn.

-Quy mô dân số vượt mốc 3,5 triệu người, với 104 đơn vị hành chính cấp xã.

-Địa thế chiến lược đặc biệt: Phía Bắc giáp Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và TP. Hải Phòng; phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình; phía Đông giáp TP. Hải Phòng và Biển Đông; phía Tây giáp Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Sự kết hợp giữa hạ tầng công nghiệp - đô thị năng động của Hưng Yên truyền thống với tiềm năng kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao của Thái Bình trước đây đã biến Hưng Yên mới thành một siêu vệ tinh; chiến lược bao bọc phía Đông và Nam Vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

2. Hạ tầng đột phá: Định hình 3 vùng phát triển và các trục giao thông siêu kết nối

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hình rõ nét cấu trúc phát triển với 3 vùng quy hoạch trọng điểm: khu vực phía Bắc (tập trung công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ đô thị), khu vực Trung tâm (trung tâm hành chính, văn hóa, thương mại) và khu vực phía Nam (kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị du lịch sinh thái).

Trục hạ tầng chiến lược: Động lực bứt phá của Quy hoạch nằm ở hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hiện đại bậc nhất:

- Trục phát triển Hà Nội ra biển: Quy mô mặt cắt ngang lên tới 180m, vận tốc thiết kế tối đa 120km/h, đảm bảo rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô ra không gian biển Hưng Yên xuống dưới 1 giờ đồng hồ.

- Tuyến kết nối trung tâm Tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô: Quy mô mặt cắt 120m, tích hợp tuyến đường sắt hiện đại.

- Khu Công nghệ cao gần 500ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hứa hẹn là tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

- Dự án phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa: Bảo tồn và phát huy giá trị thương cảng lịch sử, kết nối hài hòa giữa nét đẹp trầm tích văn hóa nghìn năm với nhịp sống đô thị hiện đại.

Các đại biểu xem sơ đồ định hướng phát triển Hạ tầng giao thông, đòn bẩy đưa Hưng Yên trở thành trung tâm logistics và công nghệ hàng đầu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

3. Kinh tế bứt phá và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Những con số tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026 chính là minh chứng sinh động nhất cho đà bứt phá của tỉnh ngay trước ngưỡng cửa triển hai Quy hoạch mới:

- Tăng trưởng GRDP đạt 11,22%, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 52.875 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán năm.

- Giải ngân vốn đầu tư công đạt 26.222 tỷ đồng (đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng giao), vươn lên lên đứng thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối.

- Thu hút đầu tư ấn tượng: Thu hút 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm đạt 68,2 nghìn tỷ đồng và 1,9 tỷ USD.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch, Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ và cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp: Thành công của doanh nghiệp là thành công của Tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh cam kết xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi nhất.

Hưng Yên tiếp tục là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI và các tập đoàn kinh tế lớn. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

4. An sinh xã hội nhân văn và mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương

Song hành với phát triển kinh tế, Hưng Yên đặc biệt chú trọng đến các giá trị văn hóa và an sinh xã hội. Tỉnh đã hoàn thành thần tốc Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chỉ trong 102 ngày – sớm hơn nhiều so với thời hạn Trung ương giao.

Tỉnh Hưng Yên tổ chức sơ kết "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Trong công tác xóa đói giảm nghèo, tỉnh rà soát hơn 10.300 hộ nghèo, chuyển hơn 7.700 hộ không có khả năng thoát nghèo sang hưởng chế độ bảo trợ xã hội; phấn đấu đến hết năm 2026 không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đồng thời, chiến dịch xây mới và sửa chữa hơn 3.000 ngôi nhà cho hộ khó khăn đang được gấp rút hoàn thành trước Tết Đinh Mùi 2027.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân tại Hưng Yên đã được ở trong những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh (tư liệu): Thế Duyệt – TTXVN

Về chuyển đổi số theo chỉ đạo của TW tại NQ 57, Hưng Yên đã ký hợp tác toàn diện với Tập đoàn Viettel triển khai 184 nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, Tỉnh đã hoàn thiện phương án nâng cấp 36 xã lên phường trình Trung ương phê duyệt, tạo tiền đề vững chắc hướng tới mục tiêu đưa toàn tỉnh Hưng Yên trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.