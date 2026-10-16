Hưng Yên: Cắt giảm 30% thời gian làm thủ tục để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Cải cách thủ tục, đồng hành cùng nhà đầu tư

Tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 01 - giai đoạn 1 (tên thương mại Green One), tại xã Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, ngày 16/10, ông Lê Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, địa phương này đang đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cam kết: Tiếp tục cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục, để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Theo ông Hòa, với vị trí tiếp giáp phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối Hà Nội - Hải Phòng và Quảng Ninh, Hưng Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-TTg; vừa được công bố ngày 12/10/2026) đã định hướng phát triển Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trong quy hoạch, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò xương sống, với 67 khu công nghiệp có tổng diện tích trên 23.000ha và 126 cụm công nghiệp với gần 8.000ha. Các khu công nghiệp được định hướng phát triển chuyển dịch sang sản xuất xanh, sạch, có hàm lượng công nghệ cao và hạn chế thâm dụng tài nguyên.

Để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, Hưng Yên đang triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 1/10/2026, tỉnh tổ chức lại và thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo thay đổi căn bản, toàn diện quy trình "luồng xanh" thủ tục hành chính, nhằm thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thúc đẩy xúc tiến thương mại trên địa bàn.

Trong tháng 10/2026, tỉnh dự kiến ban hành quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính, hướng tới cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

"Trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên cam kết tiếp tục cắt giảm các thủ tục đầu tư, dành nhiều ưu đãi cũng như các chế độ, chính sách cao nhất để thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh", ông Lê Quang Hòa nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, địa phương này có cơ chế, tạo điều kiện để chủ đầu tư khu công nghiệp tiếp nhận, thu hút, chấp nhận nhà đầu tư thứ cấp ngay trong quá trình xây dựng hạ tầng.

Chủ đầu tư khu công nghiệp: Thu hút đầu tư song hành với hoàn thiện hạ tầng

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xúc tiến, thu hút đầu tư.

Theo ông Lê Quang Hòa, Hưng Yên có cơ chế tạo điều kiện để chủ đầu tư khu công nghiệp tiếp nhận, thu hút, chấp nhận nhà đầu tư thứ cấp ngay trong quá trình xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, khi khu công nghiệp đi vào hoạt động, hệ thống hạ tầng khu công nghiệp phải được hoàn thiện, đặc biệt là bảo đảm các yêu cầu về môi trường và xử lý nước thải.

Khu công nghiệp Green One do Viglacera làm chủ đầu tư, khởi công ngày 16/10, là khu công nghiệp công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Hưng Yên.

Đối với khu công nghiệp Green One do Viglacera làm chủ đầu tư cũng vậy, đòi hỏi việc đầu tư hạ tầng và xúc tiến thu hút đầu tư phải được triển khai đồng thời. Với định hướng phát triển thành khu công nghiệp công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, Green One hướng tới thu hút các nhà máy sản xuất bán dẫn, điện tử, công nghệ cao, kết hợp xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh Green One, Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu công nghệ cao với diện tích gần 500ha. Tỉnh cũng được Trung ương lựa chọn để đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 tại Khu công nghiệp Văn Giang, với diện tích trên 4ha.

Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn. Cùng với đó, tỉnh chú trọng hệ thống năng lượng, truyền tải điện, hạ tầng giao thông và kết nối logistics nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, mở rộng sản xuất, từng bước xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn ở khu vực phía Bắc.