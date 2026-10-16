Khám phá bản đồ lễ hội nước thế giới tại VinWonders Cần Giờ

Dự kiến đón khách từ ngày 1/7/2027 tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, Công viên Lễ hội Nước là một trong 3 công viên thuộc “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha. Tại công viên, 5 chủ đề lễ hội cùng hơn 50 trò chơi và trải nghiệm hứa hẹn đưa đại tiệc mùa hè trở thành cuộc hẹn quanh năm bên biển TP.HCM.

Vòng quanh thế giới chỉ trong một chuyến đi

Năm sắc thái của Thái Lan, Hàn Quốc, Hawaii, Việt Nam và Caribbean đều có chung sức hút: Năng lượng của những người nhập hội. Âm nhạc và nước khơi mào; những màn đáp trả, bước nhảy và tiếng reo của du khách cùng đẩy cuộc vui lên cao trào.

Tâm điểm là cuộc “đại chiến nước” từ đường phố đến sân khấu. Tại Lễ hội Té nước Thái Lan, những xe diễu hành phun nước sẽ khuấy động đám đông, đưa du khách vào màn té nước chúc phúc rộn rã.

Những xe diễu hành phun nước sẽ đưa du khách vào cuộc hội té nước rộn rã mang cảm hứng Thái Lan. Ảnh minh họa được tạo bởi sự hỗ trợ của AI.

Tại Đại hội nước Water Boom Hàn Quốc, cuộc đấu giữa các đội mang sắc màu khác nhau sẽ kéo cả nghệ sĩ, DJ và khán giả cùng nhập cuộc. Khi tiếng đếm ngược vang lên, hàng loạt đại bác nước đồng loạt khai hỏa theo nhịp nhạc, phủ làn nước mát lên biển người đang nhảy múa.

Đại hội nước Water Boom Hàn Quốc hứa hẹn khuấy động VinWonders Cần Giờ bằng âm nhạc, những màn phun nước và năng lượng của người nhập hội. Ảnh minh họa được tạo bởi sự hỗ trợ của AI.

Đại tiệc nước còn mang đến những sắc thái đầy bất ngờ. Đó có thể là tiếng trống Polynesia, những vòng hoa và màn múa lửa đậm chất Hawaii; hoặc áo bà ba, gáo dừa và trò chơi dân gian sông nước Việt Nam. Du khách có thể đeo vòng hoa, hòa bước cùng vũ công giữa không gian nhiệt đới, rồi thử tài trong cuộc so tài té nước bằng gáo dừa dưới sự dẫn dắt dí dỏm của những diễn viên mặc áo bà ba. Từ phóng khoáng miền đảo xa đến duyên dáng, thân thuộc của làng quê Việt, mỗi cuộc hội mang nét riêng qua cách mọi người cùng chơi, cùng hòa nhịp.

Không gian nhiệt đới Hawaii kết hợp sắc màu hội hè với các cụm trò chơi nước dành cho gia đình. Ảnh minh họa được tạo bởi sự hỗ trợ của AI.

Với các “thủy thủ nhí”, lời mời nhập hội lại nằm trong một bí mật chưa được hé lộ: Kho báu quanh con tàu ở bể trẻ em. Show Cướp biển Caribbean sẽ đưa các em sát cánh cùng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, giải câu đố, lần theo dấu hiệu và dùng súng nước vượt qua những tên cướp biển tinh nghịch. Mỗi thử thách được chinh phục đưa câu chuyện tiến gần hơn tới khoảnh khắc rương kho báu mở ra, khởi đầu đại tiệc té nước mừng chiến thắng.

Các “thủy thủ nhí” sẽ cùng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn khám phá kho báu trong show Cướp biển Caribbean. Ảnh minh họa được tạo bởi sự hỗ trợ của AI.

Từ cuộc đấu nước đến vũ điệu biển đảo hay hành trình săn kho báu, 5 sắc màu lễ hội mở ra nhiều cách nhập cuộc trong cùng một điểm đến. Đó cũng là sức hút của mùa hội 365 ngày tại VinWonders Cần Giờ: Mỗi kỳ nghỉ đều có thể trở thành dịp hẹn nhau giữa đại tiệc nước.

Hơn 50 trò chơi nước: Từ game “bung sức” đến thư giãn cùng gia đình

Song hành với 5 chủ đề lễ hội, hơn 50 trò chơi và trải nghiệm mang đến nhiều lựa chọn cho những chuyến đi đông người, nhiều sở thích. Tại Vòng xoáy Bùng nổ, các vòng xoáy nước, dòng sông giận dữ và tàu lượn nước hứa hẹn thử thách người mê tốc độ. Trong khi đó, các cụm trò chơi gia đình giữa cảnh quan nhiệt đới Hawaii mời gọi cha mẹ cùng con vui đùa, đón những màn nước bắn bất ngờ giữa hàng cọ, rặng dừa.

Những thử thách cảm giác mạnh hứa hẹn mang đến khoảnh khắc phấn khích giữa làn nước tung trắng xóa. Ảnh minh họa được tạo bởi sự hỗ trợ của AI.

Từ cảm giác chinh phục đến khoảnh khắc người lớn cũng chơi hết mình như trẻ nhỏ, thế giới trò chơi nước nối dài niềm vui bên nhau. Kết hợp với những đại tiệc âm nhạc và té nước quanh năm, Công viên Lễ hội Nước góp thêm điểm hẹn cho nhiều thế hệ trong “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ.

Ra mắt cơ sở đầu tiên năm 2003, Vinpearl hiện vận hành 67 cơ sở tại 20 tỉnh/thành phố, với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, golf, hội nghị và nghệ thuật lớn nhất Việt Nam. Trong đó, thương hiệu VinWonders có 17 công viên chủ đề, mang đến đa dạng trải nghiệm cho nhiều nhóm du khách. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, VinWonders sẽ là tâm điểm giải trí, kết nối với bộ đôi sân golf 36 hố mang dấu ấn Robert Trent Jones II và Tiger Woods, khách sạn chủ đề Vinpearl Dream Palace, chuỗi boutique quốc tế cùng 137 biệt thự biển cao cấp. Các công trình dự kiến đồng loạt khai trương ngày 1/7/2027, hình thành “siêu điểm đến” nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao hàng đầu châu lục bên biển TP.HCM.