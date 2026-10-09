Câu chuyện kỷ luật: 'Nhắc riêng'

- Tối nay, sau giờ sinh hoạt, cậu ra sau nhà ở, tôi "nhắc riêng"!

Nghe xong hai chữ “nhắc riêng”, Sơn bỗng thấy bồn chồn, lo lắng. Chiều đó, Sơn ăn cơm qua quýt, ngồi học chính trị mà mắt liên tục liếc đồng hồ.

Thấy đồng đội có biểu hiện khác thường, binh nhất Hòa gặng hỏi, Sơn mới kể lại rồi dặn Hòa:

- Cậu đừng nói với ai. Tớ sợ anh Quân bảo chưa gì đã “mách” cán bộ.

Minh họa: LÊ ANH

Hòa phân vân một lúc, sau đó vẫn quyết định báo cáo trung đội trưởng. Đến giờ sinh hoạt, Quân được gọi lên gặp cán bộ đại đội.

- Đồng chí định “nhắc riêng” chiến sĩ thế nào? Chính trị viên hỏi.

Quân giật mình, giọng ấp úng:

- Báo cáo, tôi định... cho Sơn tập thêm. Đồng chí ấy tiếp thu chậm, thực hiện kém, làm ảnh hưởng đến cả tiểu đội.

- Tập thêm ở đâu, nội dung gì, vào thời gian nào? Đồng chí đã báo cáo trung đội trưởng chưa?

Quân ngập ngừng:

- Tôi... chỉ muốn rèn thêm cho Sơn thôi.

Chính trị viên yêu cầu Quân nói rõ “cách rèn”. Hóa ra, Quân định bắt Sơn tự tập đi tập lại động tác một mình, đến khi làm đúng mới thôi.

- Đồng chí có thể hướng dẫn, giúp đỡ chiến sĩ, nhưng không được lấy danh nghĩa rèn luyện để phạt chiến sĩ như vậy.

Quân thanh minh:

- Báo cáo thủ trưởng, tôi chưa đánh, chưa mắng Sơn câu nào.

- Phải chờ đến lúc đánh, mắng mới cần chấn chỉnh sao? Một lời nhắc “mập mờ” của người chỉ huy cũng có thể làm chiến sĩ sợ hãi, lo lắng. Muốn sửa động tác thì phải chỉ ra cho đồng chí ấy biết sai ở đâu, sửa như thế nào, chứ không phải “nẹt” người ta.

Khi được hỏi, Sơn mới nói, do chưa phân biệt được nhịp chuyển bước tiếp lệnh nên khi bị nhắc, cậu càng cuống. Quá trình duy trì bộ đội luyện tập, Quân chủ yếu yêu cầu Sơn làm lại mà chưa phân tích lại động tác.

Hiểu được nguyên nhân, Quân lặng người. Cậu cứ nghĩ Sơn thiếu cố gắng, trong khi chưa tìm hiểu vì sao chiến sĩ của mình làm chưa được.

Tối ấy, Quân nhận khuyết điểm trước tiểu đội, nói rõ việc hẹn Sơn “nhắc riêng” là không phù hợp. Trung đội trưởng bố trí cán bộ hướng dẫn thêm trong thời gian huấn luyện; nhắc bộ đội kịp thời báo cáo những biểu hiện áp đặt, dọa nạt, không vì nể nang hay sợ hãi mà im lặng.

Mấy buổi tập sau, Sơn đã theo kịp tiểu đội. Quân đứng cạnh, sửa từng lỗi, làm mẫu để Sơn quan sát làm theo.

- Đúng rồi! Cứ bình tĩnh như thế...

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Sơn cười thoải mái trên sân tập. Quân cũng hiểu thêm việc của mình: Có trách nhiệm với chiến sĩ là giúp đồng đội tiến bộ bằng cách hướng dẫn trách nhiệm, khoa học, tận tình, tuyệt đối không dùng quyền uy, tự ý phạt chiến sĩ.