Bài học đầu tiên với tân sinh viên Học viện Hậu cần

Với chủ đề Từ giảng đường đến tương lai - Hành trình trưởng thành và khát vọng cống hiến, chương trình gặp mặt tân sinh viên năm học 2026-2027 của Học viện Hậu cần mang đến những chia sẻ thiết thực về học tập, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp cho 286 sinh viên mới. Trung tướng, GS, TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần, dự và chủ trì chương trình.

Tham dự chương trình còn có Trung tướng Dương Đức Thiện - Chính ủy Học viện Hậu cần cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đại biểu Học viện Tài chính, trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện.

Thiếu tướng, PGS. TS Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu trong chào mừng tân sinh.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS. TS Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện khuyến khích tân sinh viên phát huy tinh thần chủ động, ý chí vượt khó, không ngừng học tập và rèn luyện. Mỗi sinh viên cần xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng phương pháp học tập phù hợp, tích lũy kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho tương lai.

Dịp này, Học viện trao quà động viên bốn tân thủ khoa: Nguyễn Đức Hiếu, Võ Hoàn Thiện, Tô Thị Thu Hoài và binh nhì Trần Anh Tuấn.

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, Trần Anh Tuấn khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, chấp hành kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao chuyên môn để trở thành người có năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc sau này.

Bốn tân thủ khoa được trao thưởng trong chương trình gặp mặt tân sinh viên năm học 2026-2027 của Học viện Hậu cần.

Không chỉ tôn vinh thành tích đầu vào, chương trình còn mở ra những cuộc trao đổi về cách học, cách rèn luyện và chuẩn bị nghề nghiệp. Trong các phiên giao lưu với chủ đề Từ giảng đường Học viện - Dựng nền tri thức - Vững bước tương lai và Từ trang sách đến cuộc đời - Tri thức soi đường, bản lĩnh dẫn lối, các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên đang học tập tại Học viện cùng chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn.

Từ góc nhìn của người làm công tác giảng dạy, quản lý và những người đã đi làm, các khách mời nhấn mạnh vai trò của tinh thần chủ động, khả năng thích ứng và ý thức học hỏi liên tục. Kiến thức trên giảng đường là nền tảng, nhưng để chuyển hóa thành năng lực nghề nghiệp, sinh viên cần tích cực trải nghiệm, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách thực tế.

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Các phiên giao lưu trong khuôn khổ chương trình góp phần kết nối các thế hệ sinh viên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tiếp thêm động lực để tân sinh viên trưởng thành.

Chương trình gửi gắm thông điệp về tinh thần chủ động học tập, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Với 286 tân sinh viên, đây là bước khởi đầu cho hành trình tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh, từng bước biến kiến thức thành năng lực thực tiễn, đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.