Sôi nổi ngày hội toàn dân học tập số xứ Lạng

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" năm 2026 nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi về tư duy, văn hóa và phương thức hoạt động, lấy con người làm trung tâm, hướng đến tạo ra những giá trị thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại ngày hội.

Để chuyển đổi số thành công, mỗi người dân cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để tiếp cận, sử dụng và từng bước làm chủ công nghệ số. Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Trong đó, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm mọi người đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của phong trào "bình dân học vụ số".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chạy theo số lượng mà chú trọng khả năng sử dụng công nghệ thực tế của người dân. Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp, nhất là đối với người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả ứng dụng công dân số Xứ Lạng, nhất là chức năng "Học tập suốt đời", tận dụng hệ thống học liệu, ngân hàng câu hỏi và dữ liệu đã hình thành để duy trì các hoạt động học tập, kiểm tra, rèn luyện kỹ năng số thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các đại biểu tham quan các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu được nghe chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi số từ thực tiễn, tập trung vào các nội dung thiết thực như: nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân ở cấp xã; chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp; học tập trong môi trường số và quá trình rèn luyện kỹ năng số của công dân. Cùng với đó, tại không gian học tập, trải nghiệm số trong khuôn viên hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, các đại biểu và người dân được tìm hiểu, thực hành sử dụng nhiều nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số thiết yếu.

Cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng" năm 2026 với chủ đề "Hiểu biết số - Nền tảng công dân số" diễn ra từ ngày 1-27/9, thu hút 37.575 người đăng ký tham gia, với hơn 303.000 lượt làm bài; hơn 30.000 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải thưởng "Cộng đồng lan tỏa" cho 6 xã, phường có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân tham gia cuộc thi. trong đó, giải Nhất thuộc về xã Chi Lăng; 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi cũng được biểu dương.