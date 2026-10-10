Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng thạc sĩ cho 912 học viên tốt nghiệp năm 2026

Tiếp nối sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2026, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định: “Với triết lý giáo dục “Kiến tạo con đường thông minh để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mang lại giá trị cho cộng đồng”, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo. Đồng thời không ngừng khơi dậy khát vọng tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo và giúp người học khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng trong nước và quốc tế”.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2026

Trải qua bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, Giám đốc đại học cho biết Nhà trường đã không ngừng trưởng thành cùng với sự phát triển của đất nước, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; đóng góp cho xã hội nhiều thế hệ nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nhân có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Từ nền tảng đó, 912 học viên nhận bằng thạc sĩ năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp nối và lan tỏa các giá trị của Nhà trường bằng tri thức, năng lực và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

PGS.TS Bùi Đức Thọ ghi nhận những nỗ lực và kết quả học tập của các tân Thạc sĩ khi đã vượt qua nhiều thử thách trong công việc và học tập, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế, chính trị toàn cầu có những biến động sâu sắc. Tấm bằng Thạc sĩ là minh chứng cho nghị lực, sự kiên trì của người học, đồng thời mở ra hành trình mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Các tân Thạc sĩ lắng nghe Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Giám đốc đại học cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng tri thức đã được trang bị một cách có hệ thống ở bậc học Thạc sĩ của Nhà trường, cùng bản lĩnh của bản thân, các học viên sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để vươn tới những thành công mới. Ông kỳ vọng các học viên không chỉ trở thành những doanh nhân, nhà quản lý, nhà lãnh đạo tài năng của các ngành, các địa phương, các tập đoàn, các tổ chức chính trị – xã hội trong cả nước, mà còn đảm nhận trọng trách đồng hành cùng đất nước trong công cuộc đổi mới toàn diện.

"Đất nước hôm nay cần những con người có tư duy toàn cầu, năng lực quản trị hiện đại, khả năng đổi mới sáng tạo để tham gia hoạch định chính sách, dẫn dắt doanh nghiệp và kiến tạo những giá trị mới. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi tin rằng các bạn sẽ luôn làm việc bằng niềm đam mê và sự cống hiến, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Đại học Kinh tế Quốc dân – cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước.", Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh.

Tấm bằng Thạc sĩ là cánh cửa để bắt đầu một hành trình mới

Đại diện các tân Thạc sĩ phát biểu tại buổi Lễ trao bằng, học viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, lớp K32QT2, ngành Quản trị kinh doanh bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện các học viên phát biểu tại buổi lễ. Đồng thời, chị gửi lời tri ân tới Ban Giám đốc Đại học, Viện Đào tạo Sau đại học, các Khoa, Viện, và quý thầy cô đã luôn tận tâm giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt chương trình học tập.

"Chúng em trân trọng những tri thức quý báu, những kinh nghiệm thực tiễn và hơn hết là ngọn lửa nhiệt huyết mà thầy cô đã thắp sáng qua từng bài giảng. Có những bài học giúp chúng em giải quyết tốt hơn trong công việc hiện tại, nhưng cũng có những bài học đã thay đổi cách chúng em tư duy, nhìn nhận vấn đề và định hướng lại cho tương lai. Đó chính là những bài học quý giá sẽ theo chúng em trong suốt chặng đường sự nghiệp mai sau.", học viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết bày tỏ.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng và hoa cho các tân Thạc sĩ đạt danh hiệu xuất sắc toàn khóa 32

Trong một thế giới không ngừng thay đổi, khi tri thức liên tục được cập nhật và những yêu cầu mới luôn đặt ra, học viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho rằng tấm bằng Thạc sĩ không phải điểm kết thúc của quá trình học tập, mà là khởi đầu cho hành trình tiếp tục học hỏi, đổi mới, vượt qua giới hạn của bản thân và vận dụng tri thức để tạo ra những giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Nhìn lại hành trình học tập và nghiên cứu, bên cạnh kiến thức chuyên môn, học viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết nhìn nhận giá trị của chương trình thạc sĩ không chỉ nằm ở những kiến thức được tiếp thu hay những công trình nghiên cứu đã hoàn thành, mà còn ở cơ hội được gặp gỡ, học hỏi từ những học viên đến từ nhiều ngành nghề, thế hệ và có kinh nghiệm khác nhau. Sự đa dạng trong trải nghiệm và góc nhìn tạo điều kiện để các học viên trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cùng trưởng thành.

Các tân Thạc sĩ chụp ảnh cùng lãnh đạo nhà trường cuối buổi Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2026

Nhận bằng thạc sĩ trong năm Đại học Kinh tế Quốc dân đánh dấu 70 năm xây dựng và phát triển, đại diện tân Thạc sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi được đón nhận bằng thạc sĩ trong dấu mốc đặc biệt này. Theo học viên, truyền thống của nhà trường là nguồn động lực để các tân Thạc sĩ thêm tự tin, nuôi dưỡng khát vọng và tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

"Dù ngày mai mỗi người sẽ tiếp tục một con đường riêng, chúng em sẽ luôn trân trọng những giá trị đã được vun đắp dưới mái nhà Đại học Kinh tế Quốc dân và mang theo tinh thần học tập suốt đời trên mỗi chặng đường phía trước.", đại diện tân Thạc sĩ chia sẻ.