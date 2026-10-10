Kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn phương pháp tập luyện: Điểm nhấn thiết thực tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Ban Tổ chức nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký và tiếp nhận các thông tin tư vấn y tế thể thao

Bên cạnh các hoạt động chạy đồng hành và tham gia không gian trải nghiệm thể thao mở sôi nổi quanh hồ Hoàn Kiếm, không gian dịch vụ y tế, tư vấn thể chất do Ban Tổ chức bố trí đã nhanh chóng trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng.

Khu vực chức năng này được thiết kế nhằm hiện thực hóa thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh” bằng những giải pháp hỗ trợ trực tiếp, thiết thực cho từng cá nhân.

Cán bộ y tế thực hiện đo huyết áp và kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản cho người dân trước khi tư vấn

Tại đây, Ban Tổ chức đã bố trí các khu vực đăng ký tham gia, kiểm tra sức khỏe cơ bản, cùng không gian tư vấn chuyên sâu về phương pháp tập luyện và chế độ dinh dưỡng.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam túc trực khám, kiểm tra thể trạng và tư vấn phương pháp tập luyện cho người dân

Đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi từ người cao tuổi, thanh niên đến các gia đình đưa con nhỏ đã chủ động tìm đến để được các chuyên gia, bác sĩ khám, đo chỉ số và tư vấn trực tiếp.

Cán bộ y tế thực hiện đo chiều cao, cân nặng để làm cơ sở cho việc tư vấn

Thông qua hoạt động kiểm tra sức khỏe và đánh giá thể trạng ban đầu, mỗi người dân được tư vấn kỹ lưỡng về phương pháp vận động an toàn, chế độ ăn uống khoa học.

Đồng thời, các chuyên gia giúp người tham gia đưa ra định hướng lựa chọn bộ môn thể thao phù hợp nhất với độ tuổi, thể trạng và điều kiện sinh hoạt của bản thân nhằm duy trì việc rèn luyện lâu dài, bền vững.

Cán bộ y tế đánh giá thể trạng chi tiết cho người cao tuổi

Hướng dẫn chế độ ăn uống khoa học kết hợp với các bài tập thể chất hằng ngày

Việc lồng ghép hoạt động kiểm tra sức khỏe và tư vấn chuyên môn đã góp phần chuyển hóa nhận thức thành thói quen rèn luyện tự giác trong cộng đồng. Đây là cách làm thiết thực để thông điệp của Lễ phát động tiếp tục đi vào đời sống thực tế thông qua từng lựa chọn tập luyện phù hợp của người dân hằng ngày.

Hoạt động kiểm tra sức khỏe và tư vấn phương pháp tập luyện giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc thể chất bản thân

Khi rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân và một phần không thể thiếu của nếp sống, mỗi người dân khỏe mạnh sẽ góp thêm một nguồn lực quan trọng cho một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và phát triển bền vững.