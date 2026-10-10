15 cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2026

Chiều 10/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026 cho 15 thanh niên tiêu biểu vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Mỗi gương mặt đươc tôn vinh mang theo một câu chuyện riêng nhưng cùng chung một lựa chọn: Sống có trách nhiệm, dám dấn thân và phụng sự.

Trong số này có anh Phạm Thế Quang (giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) khi 2 lần tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát; tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

Dù mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường vẫn vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại “Tân binh toàn năng” và vào top 100. Năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân - một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật.

Đinh Viết Tường - chàng trang mắc hội chứng Tics chia sẻ hành trình nghị lực tại lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Câu chuyện của chị Hoàng Thị Hiền (giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) bắt đầu từ một khoảnh khắc mà lựa chọn phải được đưa ra trong tích tắc. Cô giáo đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, và mất đi 1 chân.

Hay anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, chọn cách sống đẹp lặng thầm mà bền bỉ. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình "Nuôi em Công an", đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi.

Clip Đinh Viết Tường chia sẻ tinh thần và nghị lực vượt nghịch cảnh dù rất khó khăn trong giao tiếp:

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng những cá nhân được tuyên dương đến từ nhiều lĩnh vực làm nên một bức tranh rất đẹp về thanh niên Việt Nam hôm nay. “Các bạn có thể không phải lúc nào cũng làm những điều lớn lao, nhưng khi mỗi người trẻ đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn một chút, dấn thân hơn một chút và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, thì những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao của thanh niên và của cả xã hội”, anh Quy nói.

Bí thư Trung ương Đoàn cho hay, sống đẹp không phải là điều gì xa vời. “Sống đẹp trước hết là biết mình đang sống vì điều gì; biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; biết sẻ chia khi người khác cần giúp đỡ; biết dấn thân khi cộng đồng cần mình; biết vượt qua giới hạn của chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt hơn, có ích hơn”, anh Quy nói.

Theo anh Quy, sống đẹp sẽ làm giá trị của mỗi người trở nên lớn hơn. “Cống hiến không lấy đi của tuổi trẻ, mà làm cho tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa. Và khi một người trẻ biết sống vì người khác, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của một người, một gia đình hay một cộng đồng, mà còn góp phần tạo nên diện mạo của cả một thế hệ”, anh Quy nói.

Các cá nhân được vinh danh Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng từ những tấm gương hôm nay, sẽ có thêm thật nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình một cách sống đẹp; để cùng nhau khắc họa hình ảnh lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; có đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, vì cộng đồng; trách nhiệm, dấn thân, tình nguyện; có năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp; trở thành những công dân tốt, những người có ích cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Thanh niên sống đẹp là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn. Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu.

Năm 2026, giải thưởng nhận được 129 hồ sơ đề cử, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải thưởng năm nay.