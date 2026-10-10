Science Tornado đưa hơn 80 thí nghiệm khoa học đến gần người trẻ

Triển lãm khoa học Science Tornado 2026 thu hút đông đảo người tham dự. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Chiều 10/10, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Câu lạc bộ Society of Open Science (SOS) tổ chức Triển lãm khoa học Science Tornado 2026 với chủ đề “Revelio”, hướng tới mục tiêu đưa khoa học đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Với việc mở rộng quy mô số lượng khu trải nghiệm, sự kiện năm nay thu hút khoảng 7.000 người đăng ký, đạt số lượng lớn nhất sau 13 mùa. Tại đây, người tham gia được tự do trải nghiệm tại các khu vực thí nghiệm với các chủ đề khác nhau như khu Chế tác, khu Tự nhiên, DIY, Board Game, các khu bí mật do các bạn học sinh sáng tạo và thí nghiệm…

Khu vực trải nghiệm Board Game tại Triển lãm. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Đoàn Trần Gia Minh, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm chia sẻ: “Chúng em muốn những người tham gia nhìn khoa học không chỉ là công thức trong sách vở mà hiện diện nhiều chung quanh cuộc sống. Tới sự kiện, mọi người sẽ được trực tiếp trải nghiệm các thí nghiệm”.

Điểm đáng chú ý của Triển lãm là cách chuyển tải kiến thức thông qua tương tác. Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, người tham dự có thể trực tiếp thực hiện thí nghiệm, quan sát kết quả và đặt câu hỏi về những hiện tượng diễn ra. Nhờ đó, các kiến thức khoa học được cụ thể hóa bằng trải nghiệm, giúp người tham gia dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn những nguyên lý cơ bản.

Một góc check-in dành cho người tham dự tại sự kiện. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Bạn Hoàng Minh Anh, cộng tác viên sự kiện cho biết: “Trước khi bắt đầu sự kiện, chúng em đã chuẩn bị sẵn những nội dung giải thích với từ ngữ phổ thông để các bạn dù không có kiến thức chuyên môn cũng có thể hiểu được ý nghĩa của thí nghiệm. Em thấy rất vui và tự hào khi được góp sức mình vào các hoạt động của sự kiện”.

Theo đại diện Ban Tổ chức, giá trị lớn nhất mà Science Tornado hướng tới là khả năng khơi gợi sự tò mò, khuyến khích người tham dự chủ động tìm hiểu khoa học. Những câu hỏi nảy sinh từ quá trình trải nghiệm, cùng sự hào hứng khi trực tiếp khám phá các hiện tượng, là động lực để Câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động, góp phần lan tỏa niềm yêu thích khoa học trong cộng đồng.