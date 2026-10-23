CÁO PHÓ (Cụ bà Lê Thị Hoa)

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ, Bà, Cụ của chúng tôi là Cụ bà: LÊ THỊ HOA

• Sinh năm: 1932

• Quê quán: Xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

Do tuổi cao sức yếu, Cụ đã thuận thế vô thường, tạ thế vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2026 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Bính Ngọ).

• Hưởng thọ: 94 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

• Lễ Nhập quan: Cử hành vào lúc 02 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2026 (nhằm ngày 14 tháng 9 năm Bính Ngọ).

• Linh cữu quàn tại: Tư gia, ấp Hưng Nhơn, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

• Lễ Động quan: Cử hành vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2026 (nhằm ngày 15 tháng 9 năm Bính Ngọ).

• Nơi an táng: Đất nhà tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

Gia đình chúng tôi kính báo đến quý bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa bớt chút thời gian đến tiễn đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

THAY MẶT GIA QUYẾN

Con trai: Trần Long Thôn

Cùng đồng gia quyến kính báo!