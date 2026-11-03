Đoàn đại biểu tỉnh Pursat viếng Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định

Tiếp đoàn có đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện sở, ngành tỉnh liên quan.

Ông Heam Khuon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Hưu trí tỉnh Pursat và đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng trà và dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định. Các thành viên trong đoàn lần lượt dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định cùng các nghĩa sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Anh hùng dân tộc Trương Định và các nghĩa sĩ.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Anh hùng dân tộc Trương Định và các nghĩa sĩ.

Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định.