Xã Vụ Bổn quảng bá nông sản, văn hóa nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập. (Ảnh minh hoạ)

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của địa phương mà còn tạo cơ hội tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, quảng bá những giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế của xã Vụ Bổn.

Nhiều hoạt động sôi nổi hướng về ngày kỷ niệm

Theo lịch trình, ngày 14/11, các đơn vị hoàn thành việc dựng trại, chuẩn bị cho hoạt động hội trại. Đây là không gian để các thôn, buôn và đơn vị tham gia thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần tạo không khí vui tươi trước ngày hội chính thức.

Ngày 15/11, chương trình điều hành chào mừng và khai mạc các hoạt động được tổ chức cùng những nội dung thi đấu bóng chuyền nam, kéo co và chấm điểm hội trại. Đáng chú ý, hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm địa phương sẽ tạo điều kiện để người dân giới thiệu thành quả lao động, quảng bá đặc sản và kết nối với người tiêu dùng.

Thông qua các hoạt động này, những sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao khả năng nhận diện và khẳng định giá trị. Đây cũng là hướng đi thiết thực nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc sản phẩm.

Ngày 16/11, hội thi ẩm thực sẽ giới thiệu những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương và các sản phẩm nông nghiệp. Không gian ẩm thực không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa trong đời sống cộng đồng, giới thiệu sự phong phú của sản vật và tập quán sinh hoạt tại địa phương.

Gắn quảng bá nông sản với phát triển bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc, việc đưa sản phẩm nông nghiệp vào các hoạt động cộng đồng là cơ hội để nâng cao nhận thức về sản xuất có trách nhiệm.

Đối với xã Vụ Bổn, hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản và tổ chức hội thi ẩm thực có thể trở thành cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Qua đó, địa phương có điều kiện phát huy lợi thế nông nghiệp, khuyến khích phát triển sản phẩm đặc trưng và từng bước xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc địa phương.

Để phát huy hiệu quả lâu dài, việc quảng bá cần gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc và khuyến khích các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để nông sản địa phương nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững.

Tiếp nối chương trình, ngày 17/11 sẽ diễn ra hội thi văn nghệ giữa các thôn, buôn, đơn vị và trường học. Hoạt động tạo sân chơi giao lưu, phát huy năng khiếu nghệ thuật, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Ngày 18/11, địa phương tổ chức lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập xã, hội thi tìm hiểu lịch sử 30 năm phát triển, bế mạc, trao giải và đêm giao lưu văn hóa cộng đồng.

Phát huy truyền thống, hướng tới chặng đường mới

Chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ôn lại quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của xã Vụ Bổn; tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá sản phẩm địa phương, Vụ Bổn hướng đến tạo không khí phấn khởi, khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa.

Với chủ đề “Hành trình 30 năm – Khát vọng vươn xa”, ngày kỷ niệm không chỉ đánh dấu một chặng đường đã qua mà còn mở ra kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới, trong đó việc phát huy lợi thế nông nghiệp, gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng tiếp tục là những nền tảng quan trọng cho sự phát triển của địa phương.