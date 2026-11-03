Chuỗi sự kiện 'Ngày Văn hóa Việt Nam' gắn với chủ đề 'Cao Bằng mở cửa di sản'

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản”. Các hoạt động được triển khai trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong đó, chuỗi hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 13 - 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm di sản được tổ chức trong chuỗi sự kiện.

Các hoạt động tập trung tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán và các xã, phường, làng nghề, gia đình nghệ nhân, điểm thực hành di sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ, trao truyền di sản; đồng thời quảng bá hình ảnh miền Non nước Cao Bằng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Tại không gian trung tâm cấp tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm di sản, giới thiệu làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh, trưng bày sách, chiếu phim và kết nối tour du lịch được tổ chức.

Theo kế hoạch, ngày 13/11/2026, sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, diễn ra tại Sân vận động phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng với quy mô 500 đại biểu, nghệ nhân, người thực hành di sản và Nhân dân các phường.

Sự kiện có trải nghiệm 04 không gian di sản văn hóa: Không gian 1: Làng nghề truyền thống làm hương, làm giấy bản, đan nón nùng, in hoa văn sáp ong trên vải; Không gian 2: Các gian hàng thi ẩm thực; Không gian 3: Trò chơi dân gian (gồm: tung còn, kéo co, nhảy sạp, nặn pháo đất, đi cà kheo, đánh yến…); Không gian 4: Triển lãm ảnh chủ đề: “Sắc màu Văn hóa - Non nước Cao Bằng” với 200 tác phẩm.

Tối ngày 24/11/2026 tại Vườn hoa số 1 phố đi bộ Kim Đồng, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với chủ đề: “Cao Bằng mở cửa di sản - Lan tỏa bản sắc” được tổ chức, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và vẻ đẹp miền Non nước Cao Bằng; tổ chức hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật cộng đồng với chủ đề “Vũ hội miền Non nước - Bừng sáng lửa thiêng”, huy động 1.000 người thuộc các dân tộc tỉnh Cao Bằng tham gia, kết hợp trình diễn múa Sluông chầu trong nghi lễ cầu mùa của người Tày.

Du khách được trải nghiệm in hoa văn sáp ong trên vải của người Dao Tiền.

Từ ngày 14/11 đến hết 24/11, triển lãm mỹ thuật “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, triển lãm mỹ thuật giới thiệu 60 tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý, sáng tác tại Thái Lan trong giai đoạn 2018-2024. Các tác phẩm tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những năm tháng Người ra đi tìm đường cứu nước đến quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong ngày 24/11/2026, tỉnh Cao Bằng tổ chức 10 không gian trình diễn, thực hành di sản văn hóa tại khu vực phố đi bộ ven sông thuộc Phố đi bộ Kim Đồng. Sự kiện tổ chức giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn trải nghiệm 10 không gian nghề thủ công truyền thống, thực hành văn hóa tiêu biểu như: thêu hoa văn trên vải của người Dao; vẽ tranh thờ của người Dao; nghề rèn của người Nùng An; nghề đan nón Nùng; nghề dệt thổ cẩm của người Tày; chế tác đàn tính; làm hương Phja Thắp; làm giấy bản của người Nùng An; chế tác khèn Mông; Trải nghiệm in Báo Việt Nam độc lập, in tranh dân gian và các hoạt động phù hợp khác gắn với lịch sử, văn hóa địa phương.

Trong ngày 24/11 sẽ diễn ra một số chương trình đặc biệt như kết nối du khách với các điểm di sản, danh lam thắng cảnh, làng nghề, không gian văn hóa cộng đồng và điểm trải nghiệm tại các địa phương trong tỉnh, du khách được hướng dẫn, tra cứu, sử dụng “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” trên nền tảng số; giới thiệu, hướng dẫn cài đặt và sử dụng “Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng” để được tham gia nhiều hoạt động, đồng thời công bố 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh. Các công cụ này giúp người dân, du khách tra cứu thông tin về nghệ nhân, điểm trải nghiệm, lịch hoạt động, giá dịch vụ và phương thức đăng ký.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cao Bằng hướng tới tạo dấu ấn về một không gian văn hóa mở, nơi di sản được bảo tồn, thực hành và lan tỏa từ cộng đồng; đồng thời tăng cường kết nối các sản phẩm văn hóa với thị trường du lịch, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững.