Cao Hạ 'giữ lửa' Trung thu giữa làng ven đô Hà Nội

Những ngày cận Tết Trung thu, những nhịp trống lân, màn thổi lửa và tiếng cười trẻ nhỏ tiếp tục giữ lại sắc màu truyền thống giữa vùng ven đang đô thị hóa mạnh mẽ.

Giữa nhịp đô thị hóa nhanh của vùng ven Thủ đô, người dân thôn Cao Hạ, xã Hoài Đức, Hà Nội vẫn gìn giữ một Tết Trung thu rất riêng. Mỗi tối gần rằm tháng Tám, tiếng trống, tiếng chiêng lại vang khắp đường làng, theo bước đội lân của những thiếu niên trong thôn và những màn thổi lửa đã được nối tiếp qua nhiều thế hệ.

Những ngày cận Tết Trung thu, khi màn đêm vừa buông xuống, thôn Cao Hạ lại rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng trống hội dồn dập từ đầu ngõ, tiếng chiêng vang lên giữa những mái nhà, kéo theo từng tốp trẻ nhỏ, người lớn nối nhau ra đường chờ đón đoàn lân.

Đội lân được Đoàn Thanh niên trong thôn thành lập mỗi dịp Trung thu, gồm khoảng 15-20 thành viên. Năm nay, phần lớn thành viên mới 15-17 tuổi.

Trước ngày biểu diễn, các em dành nhiều buổi tập cùng nhau. Người đánh trống, người khua chiêng, người cầm đuốc dẫn đường, nhưng điều đặc biệt là hầu như thành viên nào cũng được luyện để có thể thay nhau múa đầu lân và biểu diễn thổi lửa.

Điểm đặc biệt nhất trong những đêm Trung thu ở Cao Hạ là màn thổi lửa giữa tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập. Những quầng lửa bùng sáng trên đường làng luôn khiến trẻ nhỏ reo hò, người lớn đứng kín hai bên ngõ chờ xem. Để có vài giây biểu diễn ấy, các thành viên phải tập luyện nhiều ngày; trước khi thực hành với lửa, đội luyện kỹ để bảo đảm an toàn. Điều thú vị là hầu hết thành viên đều có thể vừa múa đầu lân, vừa tham gia màn thổi lửa và thay nhau biểu diễn trong hành trình kéo dài qua nhiều ngõ xóm.

Anh Nguyễn Văn Tuyên, Đội trưởng đội múa lân thôn Cao Hạ cho biết, cứ đến Trung thu, thanh niên trong làng lại háo hức tập hợp, cùng luyện tập để chuẩn bị cho những đêm diễn. Theo Tuyên, điều quan trọng không chỉ nằm ở kỹ thuật biểu diễn mà ở không khí đội lân tạo ra, khiến xóm làng rộn ràng và mọi người gắn kết với nhau hơn.

Trước khi biểu diễn thổi lửa, các thành viên cũng phải luyện tập, trong khi một số thanh niên đảm nhận việc giữ khoảng cách với người xem nhằm bảo đảm an toàn.

Điều làm nên nét riêng của Trung thu ở Cao Hạ không chỉ nằm ở màn múa lân hay thổi lửa.

Đó còn là hình ảnh cả cộng đồng cùng bước ra khỏi nhà và đi theo đoàn khắp các con phố trong thôn.

Cả đội múa lân diễu hành qua các ngõ ngách trong thôn, đến một số khu vực có khoảng đất rộng, đội sẽ biểu diễn múa lân và phun lửa để phục vụ cho người dân thưởng thức.

Truyền thống múa lân, phun lửa cũng là nét đẹp văn hóa ít nơi nào còn giữ lại được mỗi dịp Trung thu về, đây cũng trở thành nét đẹp văn hóa rất riêng của làng quê vùng ven đô Hà Nội.

Giữa tốc độ đô thị hóa, có những điều không cần đứng yên để được gìn giữ. Truyền thống ở Cao Hạ vẫn sống bởi mỗi năm lại có một thế hệ trẻ bước vào đội lân và tiếp tục đánh lên nhịp trống của mùa trăng.