Cần tăng tốc để kịp về đích

Theo Bộ Y tế, đến nay, cả nước có 1.278 bệnh viện công lập và ngoài công lập triển khai bệnh án điện tử. Hiện vẫn còn nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thiện và đưa vào triển khai. Theo quy định, chậm nhất vào ngày 31/12, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước phải hoàn thành.

Theo ghi nhận của Bộ Y tế, toàn quốc đã có gần 80% các bệnh viện công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đa số các địa phương trên toàn quốc đã có kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, hiện nay một số địa phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn vị.

Người bệnh tới khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thuận tiện hơn rất nhiều nhờ triển khai bệnh án điện tử.

Để đổi mới mạnh mẽ về chuyển đổi số trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, trước đó, Bộ Y tế đã có công văn số 4016/BYT-KCB, yêu cầu từ 1/1/2027, tất cả các bệnh viện công lập và tư nhân trên toàn quốc không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh; cập nhật 100% dữ liệu người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh...nhằm đảm bảo dữ liệu "đúng - đủ - sạch - thống nhất- dùng chung".

Vì vậy, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và giải pháp công nghệ để đáp ứng lộ trình chuyển đổi số của ngành Y tế trong giai đoạn mới.

Là bệnh viện thực hiện chuyển đổi số y tế từ sớm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai bệnh án điện tử từ tháng 9/2025. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp đón hơn 1.000 bệnh nhân đến khám và cấp cứu. Tiện ích từ bệnh án điện tử đem đến cho người bệnh rất lớn, đặc biệt là giảm thời gian đăng ký khám, không mất thời gian chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm, chụp chiếu...như trước.

Khi bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau khi đăng ký khám, người bệnh lên phòng khám gặp bác sĩ và bác sĩ sẽ chỉ định các dịch vụ. Khi phát sinh số tiền thiếu, sẽ có tiện ích hiển thị mã QR bằng số tiền thiếu bệnh nhân phải đóng, người bệnh chỉ cần chuyển khoản rồi đi làm các dịch vụ như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm...

Sau đó bệnh nhân về lại phòng khám để bác sĩ kết luận. Khi không còn phát sinh dịch vụ, kết thúc khám, bệnh nhân sẽ về luôn và không cần phải qua thanh toán. Hệ thống sẽ tự động thanh toán vào cuối ngày (khoảng 23h), các kết quả chụp chiếu, hoá đơn, bảng kê... sẽ về app của người bệnh.

"So với các thủ tục trước đây khi chưa có chuyển đổi số thì nhanh hơn rất nhiều, giảm 1/3 thời gian làm thủ tục và chờ đợi so với trước", bệnh nhân Nguyễn Quang Hoà (Hà Nội) cho biết.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh án điện tử không chỉ là công cụ quản lý thông tin y tế hiện đại mà còn là bước đột phá giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm tải thủ tục hành chính, đảm bảo tính bảo mật, chính xác và an toàn trong quá trình điều trị. Với hệ thống này, người bệnh được hưởng nhiều tiện ích hơn, trong khi đội ngũ y tế có thêm công cụ hiệu quả để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định bệnh viện luôn tuân thủ quy định về chữ ký số, đảm bảo tuyệt đối vấn đề lưu trữ dữ liệu bệnh án điện tử, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Kết quả khám, xét nghiệm, bảng kê chi phí...của người bệnh được thông tin trên app.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ, chuyển đổi số phải tạo ra sản phẩm và kết quả có thể đo lường được. Chất lượng dữ liệu, thời gian được tiết kiệm và những lợi ích cụ thể đối với người bệnh, nhân viên y tế, cơ quan quản lý phải là những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả chuyển đổi số.

Đối với bệnh án điện tử, cần thống nhất tiêu chuẩn dữ liệu, không áp đặt sử dụng một phần mềm duy nhất nhưng phải bảo đảm kết quả cuối cùng là khả năng liên thông giữa các bệnh viện.

Điều khiến người bệnh mong mỏi chính là bệnh án điện tử giúp liên thông kết quả giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Nhiều kết quả chụp chiếu, xét nghiệm của người bệnh nhờ liên thông không phải làm lại, giảm chi phí đáng kể.

Đặc biệt, giảm chi phí in phim khi sử dụng bệnh án điện tử, tiết kiệm từ vài chục tỷ đến cả trăm tỷ mỗi năm cho mỗi bệnh viện.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ giao Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng dữ liệu khám chữa bệnh với các thông số, bộ chỉ số phục vụ công tác điều hành như lượt khám, nhập viện, sử dụng giường bệnh, chuyển tuyến, cấp cứu… Qua đó, dữ liệu phải hỗ trợ thiết thực cho hoạt động chuyên môn và quản lý khám chữa bệnh.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến hạn hoàn thành bệnh án điện tử, vì vậy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp công tác này cần ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển khai, tăng tốc để về đích, đảm bảo hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.