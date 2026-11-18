Ngày 18/11, tại Nhà riêng Đại sứ Nhật Bản Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hai dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2026, với tổng giá trị 312.939 USD. Hai dự án bao gồm: Xây dựng cơ sở lánh nạn đa mục đích tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên và Rà phá bom chùm, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị.

Dự án tại Điện Biên nhận khoản viện trợ 163.204 USD, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam (World Vision) thực hiện. Hai cơ sở lánh nạn sẽ được xây dựng tại bản Na Nghịu và bản Háng Sông Trên, mỗi công trình có diện tích 177 m2, kết hợp phòng sinh hoạt cộng đồng, khu bếp và nhà vệ sinh.

Trong khi đó, dự án tại Quảng Trị được viện trợ 149.735 USD, do Tổ chức Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) triển khai. Hoạt động tập trung rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên diện tích 0,2 km2 và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên phạm vi khoảng 561 km2.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, các dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở lánh nạn cũng hướng tới nâng cao khả năng ứng phó thiên tai tại những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở./.