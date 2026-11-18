Ngày 18/11, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm một người mất tích sau sự cố chìm thuyền trên lòng hồ thủy điện Na Hang, đoạn thuộc thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ Na Hang. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h50 chiều qua (17/11), anh T.V.N. (42 tuổi) và ông C.V.H. (52 tuổi), cùng trú tại thôn Thượng Tân, di chuyển bằng thuyền từ bến về nhà.

Khi đi được khoảng 700m, ra khu vực giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Hai người rời thuyền, bơi vào bờ. Trong lúc bơi, anh N. bị chìm và mất tích.

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.

Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 600m, sâu 35m. Ảnh: CACC

Khu vực xảy ra vụ việc có lòng hồ rộng khoảng 600m, sâu khoảng 35m. Nước lạnh cùng địa hình lòng hồ khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích.