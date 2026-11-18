Làm rõ căn cứ, bảo đảm tính hợp lý của mức thu

Phí, lệ phí tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công. Vì vậy, việc điều chỉnh không chỉ cần đúng quy định pháp luật, mà còn phải có căn cứ tính toán rõ ràng, phù hợp thực tế, tránh tạo thêm gánh nặng không cần thiết.

Ngày 11-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Tạ Văn Tường, dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung nội dung thu của 11 loại phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 6-7-2022.

Các khoản thu liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định hồ sơ đất đai, khai thác tài nguyên nước, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí tham quan Vườn quốc gia Ba Vì.

Việc sửa đổi nhằm phù hợp với Luật Đất đai năm 2024, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Tài nguyên nước và các quy định mới về phân quyền, phân cấp. Trong bối cảnh Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới phương thức quản trị, việc rà soát các khoản thu càng cần được thực hiện đồng bộ.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội Bùi Thị An nêu ý kiến tại hội nghị.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội Bùi Thị An cho rằng, cơ quan soạn thảo cần làm rõ mục tiêu, nguyên tắc xây dựng Nghị quyết. Mức thu phải tương xứng với chi phí cung cấp dịch vụ công, thẩm định hồ sơ và mức độ phức tạp của công việc; đồng thời không tạo thêm gánh nặng tài chính hoặc thủ tục hành chính không hợp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Ở góc độ chuyên môn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác động định lượng, làm rõ khối lượng công việc, số lượng hồ sơ bình quân hằng năm và chi phí thực hiện đối với từng loại dịch vụ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao nêu ý kiến tại hội nghị.

Theo ông Lê Xuân Rao, dù Tờ trình đã đề cập đến việc tăng giá vật tư, văn phòng phẩm, chi phí thuê phương tiện và tiền lương cơ sở, nhưng chưa có bảng tính toán chi tiết về định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí thực tế của từng khâu thẩm định. Việc bổ sung căn cứ này sẽ giúp xác định mức thu hợp lý, tăng tính thuyết phục và khả năng thực thi của chính sách.

Bà Bùi Thị An cũng đề nghị bảo đảm công bằng giữa hình thức thực hiện thủ tục trực tiếp và trực tuyến. Trong quá trình chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ cần giúp người dân giảm thời gian, chi phí, thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ công. Chính sách phí, lệ phí đồng thời cần khuyến khích bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy chuyển đổi số.

Quan tâm nhóm yếu thế, cân nhắc mức phí tham quan Ba Vì

Cùng với căn cứ xác định mức thu, chính sách miễn, giảm và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng là nội dung quan trọng trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Ông Vũ Thành Vĩnh, Thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đánh giá dự thảo đã quan tâm đến người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội. Tuy nhiên, ông đề nghị nghiên cứu bổ sung chính sách ưu tiên đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các đối tượng người có công theo quy định.

Việc rà soát đầy đủ các nhóm thụ hưởng, đơn giản hóa thủ tục chứng minh sẽ giúp chính sách miễn, giảm phát huy hiệu quả, tránh để những quy định hành chính trở thành rào cản đối với người được hưởng.

Một nội dung nhận được nhiều ý kiến phản biện cụ thể là phương án điều chỉnh phí tham quan Vườn quốc gia Ba Vì. Theo hồ sơ dự thảo, mức phí đối với người lớn dự kiến tăng từ 60.000 đồng lên 100.000 đồng; sinh viên từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng; học sinh từ 10.000 đồng lên 50.000 đồng. Mức tăng tương ứng khoảng 66,7%, 150% và 400%, trong đó học sinh là nhóm chịu mức tăng cao nhất.

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Thị Thoa cho rằng, việc điều chỉnh mức thu là cần thiết, song phải cân đối giữa yêu cầu bảo tồn với khả năng tiếp cận các hoạt động văn hóa, giáo dục và du lịch của người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thoa, không nên áp dụng cùng mức phí 50.000 đồng đối với học sinh và sinh viên khi chưa đánh giá đầy đủ khả năng chi trả của từng nhóm. Cơ quan soạn thảo cần duy trì phân nhóm đối tượng, xây dựng lộ trình điều chỉnh phù hợp và nghiên cứu chính sách ưu đãi đối với các hoạt động giáo dục môi trường do nhà trường tổ chức.

Vườn quốc gia Ba Vì không chỉ là địa điểm tham quan mà còn phục vụ hoạt động học tập, trải nghiệm, giáo dục môi trường. Với học sinh, sinh viên, những chuyến đi thực tế góp phần nâng cao nhận thức về thiên nhiên và trách nhiệm bảo tồn. Vì vậy, mức phí cần được cân nhắc trên cơ sở cả yêu cầu quản lý, bảo tồn lẫn giá trị giáo dục mà địa điểm này mang lại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa ghi nhận những ý kiến phản biện tâm huyết, thẳng thắn, có tính chuyên môn cao của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu; bổ sung cơ sở tính toán, đánh giá tác động từng phương án, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi.

Đặc biệt, cần quan tâm đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và các nhóm yếu thế; bảo đảm chính sách miễn, giảm thuận lợi khi thực hiện, không phát sinh thủ tục hành chính gây khó khăn cho người thụ hưởng.

Các ý kiến phản biện sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp đầy đủ, khách quan, gửi HĐND, UBND thành phố và cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền. Qua đó, góp phần hoàn thiện chính sách phí, lệ phí theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích và tạo đồng thuận trong nhân dân.