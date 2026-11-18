Tháp tùng đoàn công tác có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu cùng đông đảo người dân địa phương đã ôn lại chặng đường truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời nhìn lại kết quả triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2026.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. GTV

Liên khu dân cư 4 thôn hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập 8 thôn trước đây, quy tụ 5.405 hộ gia đình với 20.657 nhân khẩu; trong đó, đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ trên 35% dân số.

Bám sát tinh thần đoàn kết trong năm 2026, nhân dân tại các khu dân cư đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để cải thiện thu nhập và chung tay kiến thiết nông thôn mới. Nhờ đó, mức thu nhập bình quân đầu người tại 4 thôn đạt từ 60 đến 62,5 triệu đồng/năm.

Biễu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh GTV

Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa lên tới 98,7%, cả 4 thôn đều giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; toàn liên khu hiện chỉ còn 14 hộ nghèo và 44 hộ cận nghèo. Song song với phát triển kinh tế, bà con cũng tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội và đóng góp xây dựng các thiết chế sinh hoạt cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng quà cho bà con. Ảnh GTV

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những thành tựu mà liên khu dân cư đã đạt được trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống văn hóa cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương cần tiếp tục sâu sát, tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế và giải quyết kịp thời các vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân.

Mời bạn đọc xem video: Trình diễn cồng chiêng cộng đồng. Nguồn Hà Chinh