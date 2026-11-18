Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt - Pháp vào danh sách các cuộc thanh tra chính thức trong năm tới.

Cụ thể, tại mục số 50, Phụ lục 1, Thanh tra Chính phủ giao Cục X tiến hành thanh tra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh; chấp hành các quy định về bảo hiểm y tế; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; hoạt động đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư và thiết bị y tế.

Thanh tra Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Việt - Pháp trong năm 2027.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, thời hạn thanh tra 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý 2/2027.

Đối với Bệnh viện Việt - Pháp, tại mục số 52, Phụ lục 1, Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục X thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

Đối tượng thanh tra bao gồm Bệnh viện Việt - Pháp cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý 3/2027.

Theo Quyết định 1032/QĐ-TTCP, Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ gồm 108 cuộc, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cuộc thanh tra phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm và không gây cản trở đến hoạt động của các đơn vị được thanh tra.

Việc xây dựng kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu được phát hiện theo quy định.